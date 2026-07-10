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China a testat cu succes un sistem maritim de recuperare a propulsoarelor rachetelor orbitale

China a realizat cu succes primul test de recuperare a unei trepte de rachetă de clasă orbitală pe o platformă maritimă, un pas important în dezvoltarea tehnologiei reutilizabile pentru lansările spațiale. Testul este un pas important în reducerea costurilor de lansare și în extinderea capacităților spațiale.
China a testat cu succes un sistem maritim de recuperare a propulsoarelor rachetelor orbitale
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
10 iul. 2026, 10:04, Știri externe
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China a testat cu succes un sistem experimental de recuperare a unui propulsor de rachetă folosind o plasă montată pe o platformă maritimă, potrivit presei de stat, citate de Reuters

Cum s-a desfășurat testul

Testul a fost realizat cu racheta Long March 10B, lansată de la centrul comercial spațial din insula Hainan. La aproximativ șase minute după separarea treptei principale de cea superioară, propulsorul a revenit controlat și a fost recuperat pe platforma aflată în largul mării. 

Potrivit autorităților chineze, este prima recuperare reușită a unei trepte de rachetă de clasă orbitală, reprezentând un progres important în dezvoltarea tehnologiei reutilizabile. 

Racheta, dezvoltată de Academia Chineză pentru Tehnologia Vehiculelor de Lansare, poate transporta o încărcătură utilă de cel puțin 16 tone pe orbită joasă și face parte din programul comercial spațial al Chinei. 

De peste zece ani, China investește în dezvoltarea de tehnologii pentru rachete reutilizabile, trecând de la teste de zbor la joasă altitudine la încercări de recuperare a treptelor orbitale. Scopul este de a reduce costurile lansărilor destinate constelațiilor de sateliți și creșterea competitivității industriei spațiale chineze. 

Potrivit presei de stat, China intenționează să reutilizeze treapta recuperată într-o nouă lansare până la sfârșitul acestui an. 

Comparația cu Falcon 9

Long March 10B face parte din familia de rachete Long March 10, dezvoltată pentru programul chinez de explorare lunară cu echipaj uman, programat înainte de anul 2030. 

Racheta chineză este comparată cu Falcon 9, produsă de SpaceX, însă cele două utilizează un sistem diferit de recuperare. 

În loc să aterizeze autonom pe picioare de sprijin, așa cum procedează Falcon 9, Long March 10 este capturată cu ajutorul unor cârlige speciale care se fixează într-o plasă montată pe o platformă maritimă. 

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