Mercedes-Benz și-a deschis în Ungaria cea mai mare fabrică din Europa, dar a negociat ceva în schimb

Cea mai mare uzină a Mercedes Benz din Europa se deschide peste trei zile în Ungaria, în orașul Kecskemét, iar producția va începe chiar atunci, potrivit presei maghiare.

Autoritățile locale spun că extinderea Mercedes Benz nu ar fi fost posibilă fără o regândire a infrastructurii și a educației tehnice.

Primarul orașului Kecskemét, Dr. Klaudia Szemereyné Pataki, a explicat într-un podcast local că administrația și compania germană au ajuns la un acord care merge dincolo de construirea fabricii.

Ce a vrut Mercedes la schimb

Orașul s-a angajat să investească în infrastructură rutieră, rețele de utilități și pregătirea viitorilor specialiști necesari uzinei.

Printre proiectele realizate se numără extinderea străzii Daimler și construirea noii străzi Maybach, în apropierea fabricii, pentru a devia traficul greu în afara zonelor locuite.

În paralel, sunt dezvoltate rețelele de apă și energie, inclusiv sisteme de reutilizare a apelor gri și investiții în alimentarea cu energie electrică, lucrări care ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului 2027.

Una dintre cele mai importante condiții ale parteneriatului a vizat însă educația.

Universitatea John von Neumann va introduce, din septembrie 2026, un program de licență în inginerie electrică

În urma înțelegerii cu Mercedes-Benz, Universitatea John von Neumann va introduce, din septembrie 2026, un program de licență în inginerie electrică, iar pregătirea în domeniile mecatronicii și formarea profesională duală vor fi extinse pentru a asigura personal calificat fabricii.

Noua unitate de producție va crea aproximativ 3.000 de locuri de muncă și va produce viitoarea generație a modelului electric Mercedes Clasa C.

Compania a început recrutările încă din toamna anului trecut, iar în această primăvară a antamat o campanie de angajări în nouă orașe din regiune, semn că necesarul de personal depășește resursele disponibile în Kecskemét.

Nu a făcut public numărul angajaților

Candidați din localități învecinate au fost invitați să aplice pentru posturile disponibile.

Mercedes-Benz nu a făcut publice date privind numărul angajaților recrutați până acum, nivelul salariilor sau ponderea lucrătorilor din afara Uniunii Europene implicați în proiect.

Mercedes își extinde constant forța de muncă

Compania a precizat doar că își extinde constant forța de muncă pentru pregătirea începerii producției.

Între timp, efectele investiției sunt deja resimțite pe piața muncii din regiune.

Potrivit reprezentanților unor firme locale, mai mulți angajați și-au dat demisia în ultimele săptămâni pentru a se alătura producătorului auto german, însă majoritatea companiilor au refuzat să comenteze public impactul asupra activității lor.