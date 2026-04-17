Mercedes-Benz lansează în Romania noul Clasa S 2026 Facelift, cu over 2.700 de componente noi

Mercedes-Benz a prezentat în Romania noul Clasa S 2026 Facelift, cel mai amplu update din istoria generației actuale, cu aproximativ 2.700 de componente noi sau reproiectate. Evenimentul de lansare națională a avut loc la Palatul Parlamentului din București.
Mediafax
17 apr. 2026, 18:45, Comunicate

Mercedes-Benz a prezentat oficial in Romania noul Clasa S 2026 Facelift, in cadrul unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului din Bucuresti. Modelul marcheaza cea mai complexa actualizare din istoria generatiei W223, cu peste 50% dintre componente noi sau reproiectate.

Lansarea nationala coincide cu aniversarea a 140 de ani de la inventarea automobilului de catre Carl Benz, Mercedes-Benz pozitionand noua Clasa S drept expresia directiei tehnologice a brandului pentru urmatorii ani.

Principalele noutati ale noului Clasa S 2026

La exterior, grila frontala este marita cu aproximativ 20% si primeste iluminare integrata. Farurile DIGITAL LIGHT de noua generatie utilizeaza tehnologie micro-LED si extind campul vizual cu 40%. Steaua Mercedes de pe capota devine luminoasa — o premiera pentru model.

Interiorul primeste MBUX Superscreen, o suprafata continua de sticla cu trei display-uri integrate: 14,4 inci central, 12,3 inci pentru pasagerul din fata si 12,3 inci instrumentar digital. Noul sistem de operare MB.OS permite actualizari software over-the-air si integreaza asistenti AI precum ChatGPT, Microsoft Bing si Google Gemini.

Gama de motorizari

  • S 500 — motor cu 6 cilindri in linie, 443 CP, cuplu 640 Nm
  • S 580 4Matic — V8 flat-plane, 530 CP, 750 Nm
  • S 350 d, S 450 d — diesel cu catalizator incalzit electric, premiera mondiala in serie
  • S 450 e, S 580 e — plug-in hybrid, baterie 22 kWh, pana la 118 km autonomie electrica
  • S 680 Guard — V12, versiunea blindata

Disponibilitate

Noul Mercedes-Benz Clasa S 2026 poate fi configurat si comandat prin reteaua de dealeri autorizati Mercedes-Benz Tiriac Auto. Comenzile se deschid in vara anului 2026.

Pretul de pornire pe piata europeana este estimat la aproximativ 120.000 euro. Programul de personalizare MANUFAKTUR Made to Measure ofera peste 150 de nuante exterioare si peste 400 de optiuni de interior.

