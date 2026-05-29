Lidl continuă digitalizarea experienței de cumpărături prin extinderea Scan & Go în toate magazinele din București și Ilfov

Prin funcționalitatea Scan & Go, clienții Lidl pot scana produsele cu telefonul mobil, pe măsură ce le aleg de la raft. Articolele sunt adăugate automat într-un coș virtual în aplicația Lidl Plus, iar valoarea totală a cumpărăturilor poate fi urmărită în timp real, pe tot parcursul vizitei în magazin. Astfel, clienții pot pune produsele direct în coșul de cumpărături și pot gestiona mai ușor atât lista de produse, cât și bugetul alocat cumpărăturilor.

Pentru produsele vrac, magazinele în care este disponibilă funcționalitatea sunt dotate cu cântare inteligente cu recunoaștere automată. După cântărire, acestea generează o etichetă de preț care, odată scanată, adaugă produsul în coșul virtual din aplicație.

Extinderea Scan & Go în toate magazinele Lidl din București și Ilfov marchează un nou pas în dezvoltarea serviciilor digitale integrate în aplicația Lidl Plus. Prin investiții constante în tehnologie, Lidl continuă să răspundă așteptărilor consumatorilor, oferind soluții care fac procesul de cumpărare mai simplu, mai transparent și mai eficient. În același timp, retailerul își menține angajamentul de a le oferi clienților produse de cea mai bună calitate, la prețuri accesibile, alături de servicii adaptate nevoilor de zi cu zi.

