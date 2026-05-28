Analiză Storia: Cât au ajuns să coste apartamentele în luna mai în București și în alte orașe din țară

● Apartamentele vechi din București sunt cu 520 euro/mp mai scumpe decât cele noi ● Amplasarea, accesul la infrastructură și diferențele de prezentare a prețurilor explică variațiile ● În prezent, apartamentele vechi sunt de trei ori mai căutate decât cele noi
Mediafax
28 mai 2026, 18:16, Comunicate
În luna mai 2026, diferențele dintre apartamentele vechi și cele noi variază semnificativ de la un oraș la altul, de la -9% în Oradea, până la +26% în București. În Capitală, locuințele vechi sunt cu 520 euro/mp mai scumpe decât cele noi (2.535 euro/mp vs. 2.015 euro/mp), iar diferențe similare, de 149 euro/mp, se regăsesc și în Iași (2.034 euro/mp vs. 1.885 euro/mp). În același timp, în orașe precum Oradea și Timișoara, apartamentele noi depășesc prețurile celor vechi, cu diferențe de 183 euro/mp, respectiv 105 euro/mp, conform prețurilor medii solicitate pentru apartamentele cu 1-3 camere, în anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România.

Pe segmentul apartamentelor noi, cele mai mari creșteri procentuale ale prețurilor, de la un an la altul, s-au înregistrat în Constanța, Timișoara și Craiova (12%). Pentru apartamentele vechi, creșterile anuale cele mai ridicate au fost de 15% în Craiova, 14% în București și 12% în Timișoara. Față de luna precedentă, prețurile au rămas în mare parte stabile, atât la locuințele noi, cât și la cele vechi.

