Analiză Storia: După patru ani de creștere, creditarea ipotecară încetinește: scădere de 6% începând cu a doua jumătate a lui 2025

Volumul creditelor ipotecare acordate anual de băncile din România, în care sunt incluse și creditele de refinanțare, a crescut de aproape trei ori între 2021 și 2025, însă a scăzut cu 6% într-un interval de șapte luni după majorarea TVA la 21% la 1 august 2025, potrivit datelor raportate de Banca Națională a României și analizate de Storia, platforma imobiliară cu cele mai multe anunțuri din România.

Piața imobiliară din România traversează o perioadă de scădere din punct de vedere al numărului de tranzacții cu locuințe, tendință care a debutat în septembrie 2025, la o lună după ce cota redusă de TVA de 9% a fost eliminată, iar cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21%. Astfel, datele publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că în 2024 au fost tranzacționate aproape 169.000 de locuințe, cu 6,6% mai multe comparativ cu 2023, pentru ca în 2025 numărul tranzacțiilor să scadă cu 5,4%, la aproape 160.000.

