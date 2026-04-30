Sezamo aduce trendul global K-pop în coșul de cumpărături: collectibles „K-Pop Demon Hunters” și beneficii pentru familii

Supermarketul online Sezamo introduce în sortiment colecția de collectibles „K-Pop Demon Hunters”, inspirată din filmul de animație „Fetele K-pop Vânătoare de demoni”, și aduce unul dintre cele mai puternice trenduri globale direct în experiența de cumpărături a familiilor.
Mediafax
30 apr. 2026, 18:05, Comunicate

În cadrul campaniei, membrii Clubului Sezamini primesc cadou un pachet de 5 stickere „K-Pop Demon Hunters” la orice comandă de minimum 300 de lei. În plus, clienții pot achiziționa „K-Pop Demon Hunters Starter Pack”, care include un album oficial de colecție, două pachete cadou cu câte 5 stickere fiecare și un poster exclusiv cu personajele principale. Întreaga serie depășește 200 de stickere, inclusiv variante speciale decupate și holografice, care transformă procesul de colecționare într-o experiență captivantă.

Colecția este inspirată din universul spectaculos al personajelor Rumi, Mira și Zoey, membrele trupei HUNTR/X, eroinele care duc o viață dublă: pe scenă sunt idoli K-pop, iar în culise luptă împotriva forțelor întunecate. Povestea îmbină elemente de acțiune, prietenie și auto-descoperire, într-un format vizual dinamic care a captat rapid interesul publicului tânăr la nivel global.

