Apreciatul film Un pas în urma serafimilor, alături de alte trei titluri românești, va fi disponibil pe SkyShowtime din 1 mai

Începând cu 1 mai, oferta de conținut a platformei va fi extinsă cu noi producții locale, oferind membrilor SkyShowtime o selecție diversă de titluri de înaltă calitate.

Printre filmele care vor putea fi vizionate pe SkyShowtime se numără filmul aclamat Un pas în urma serafimilor, regizat de Daniel Sandu, care urmărește povestea lui Gabriel (Ștefan Iancu), un adolescent care își dorește să devină preot și intră într-un seminar teologic ortodox, alături de un grup de tineri care se confruntă cu un sistem rigid ce le pune la încercare valorile și parcursul personal.

Din 1 mai, membrii SkyShowtime se pot bucura și de alte producții locale de top, inclusiv comedia-dramă București Non-Stop, care surprinde viața unui cartier din București prin prisma unei nopți agitate într-un magazin non-stop, filmul 03.ByPass, care se desfășoară pe parcursul unei ture de noapte a unui echipaj de salvare, dar și comedia Fără Prelungiri, în regia lui Ștefan Pătrașcu, în care locatarii unui azil de bătrâni formează o echipă de fotbal, în timp ce directoarea urmărește deturnarea unor fonduri europene.

