Prima pagină » Comunicate » SkyShowtime aduce noi filme românești pe platformă

SkyShowtime aduce noi filme românești pe platformă

Colecția include thrillerul captivant Etiologia unei crime, care va avea premiera în exclusivitate pe platformă în curând, precum și comedia SF Vasile și naveta spațială, drama cu umor negru Oameni de treabă, filmul apreciat Neidentificat, drama polițistă Boss și thrillerul de acțiune Orizont, disponibile acum pe SkyShowtime
SkyShowtime aduce noi filme românești pe platformă
Mediafax
15 apr. 2026, 14:37, Comunicate

SkyShowtime extinde oferta de filme românești cu noi titluri ce vor avea premiera pe platformă în luna aprilie. De la thrillere tensionate la comedii savuroase, colecția include o varietate de filme captivante și subliniază angajamentul SkyShowtime de a oferi membrilor săi o gamă diversă de titluri locale de înaltă calitate.

Printre titlurile care vor avea premiera pe SkyShowtime se numără thrillerul Etiologia unei crime, regizat de Marius Th. Barna, care va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe platformă din 29 aprilie. Filmul urmărește două cupluri prospere, ale căror viață aparent perfectă este tulburată de o serie de decizii neașteptate.

Vasile și naveta spațială, comedia-SF regizată de Neagu Theo Thorn și Alin Panc, despre aventurile unui extraterestru și trei ardeleni într-un sat din România, are premiera în exclusivitate pe SkyShowtime astăzi, 15 aprilie.

