Țuca Zbârcea & Asociații câștigă premiul „Deal-ul Anului în România”

Câștigătorii trofeelor Deals of The Year Awards (DOTY) au fost anunțați ieri seară în cadrul unei ceremonii internaționale desfășurate pentru prima dată la București. Premiile sunt oferite firmelor de avocatură din 23 de jurisdicții, care, pe parcursul anului 2025, au gestionat cu succes cele mai reprezentative mandate de tip M&A din regiunea CEE/SEE. Premiile au fost, de asemenea, decernate și echipelor departamentelor juridice ale companiilor implicate în proiectele câștigătoare.

La nivelul țării noastre, distincția „Deal of the Year Award” a revenit echipelor de avocați care au oferit servicii de asistență juridică în tranzacția prin care Vodafone România a preluat de la OTE acțiunile deținute în Telekom România Mobile Communications, iar businessul de prepaid și anumite active ale Telekom România Mobile Communications au fost transferate către DIGI România.

Citeşte comunicatul integral AICI