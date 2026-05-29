Țuca Zbârcea & Asociații câștigă premiul „Deal-ul Anului în România”

Publicația CEE Legal Matters a desemnat câștigătorii Deals of The Year Awards (DOTY) din 23 de jurisdicții, în cadrul ceremoniei anuale dedicate celor mai importante tranzacții din CEE/SEE. Decizia juriului din acest an a fost ca achiziția de către Vodafone România a pachetului de acțiuni deținut de Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE) în Telekom România Mobile Communications S.A. și, respectiv achiziția de către DIGI România a anumitor active ale Telekom România Mobile Communications și a activității de furnizare a serviciilor de telecomunicații mobile preplătite, să primească Premiul pentru Tranzacția Anului din România.
29 mai 2026, 16:01, Comunicate
Câștigătorii trofeelor Deals of The Year Awards (DOTY) au fost anunțați ieri seară în cadrul unei ceremonii internaționale desfășurate pentru prima dată la București. Premiile sunt oferite firmelor de avocatură din 23 de jurisdicții, care, pe parcursul anului 2025, au gestionat cu succes cele mai reprezentative mandate de tip M&A din regiunea CEE/SEE. Premiile au fost, de asemenea, decernate și echipelor departamentelor juridice ale companiilor implicate în proiectele câștigătoare.

La nivelul țării noastre, distincția „Deal of the Year Award” a revenit echipelor de avocați care au oferit servicii de asistență juridică în tranzacția prin care Vodafone România a preluat de la OTE acțiunile deținute în Telekom România Mobile Communications, iar businessul de prepaid și anumite active ale Telekom România Mobile Communications au fost transferate către DIGI România.

