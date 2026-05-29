BenQ lansează sub-brandul Creative Pro și monitorul flagship PD2732U

BenQ, lider global în domeniul tehnologiilor profesionale de afișare, anunță lansarea BenQ Creative Pro, un nou sub-brand dedicat profesioniștilor din industriile creative care au nevoie de culori precise pentru fiecare produs livrat. Noua gamă debutează cu modelul PD2732U, un monitor profesional 4K de 27 de inch, conceput pentru fluxuri de lucru moderne din design digital, editare video și producție pentru tipar.
29 mai 2026, 15:44, Comunicate
Poziționat ca model de referință al noii game, PD2732U combină precizia cromatică, uniformitatea calibrată și integrarea avansată în fluxurile creative pentru a oferi creatorilor încredere deplină că rezultatele afișate pe ecran corespund fidel produsului final.

„BenQ Creative Pro reprezintă angajamentul nostru de a deveni un reper de încredere în domeniul culorilor pentru creatorii profesioniști, asigurându-ne că fiecare decizie cromatică realizată pe ecran se reflectă cu acuratețe în produsul final”, a declarat Ajen Liao, șeful diviziei IT Display Product Business din cadrul BenQ Corporation. „PD2732U îmbină tehnologia AQCOLOR® cu un sistem avansat de calibrare a uniformității afișajului, astfel încât profesioniștii să poată lucra cu încredere, știind că rezultatele lor rămân consistente și precise de la concept până la livrare.”

