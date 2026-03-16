Prima pagină » Știri externe » Coreea sărbătorește triumful filmului K-pop „Demon Hunters" la Premiile Oscar

Coreea sărbătorește triumful filmului K-pop „Demon Hunters” la Premiile Oscar

Filmul de animație sud-coreean a câștigat premiile Oscar pentru cel mai bun film de animație și cea mai bună melodie originală la cea de-a 98-a ediție a premiilor.
Statuetă Oscar. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
16 mart. 2026, 08:14, Știri externe

Fanii și presa sud-coreenă au sărbătorit luni cele două premii Oscar câștigate de fenomenul K-pop de pe Netflix, Demon Hunters, desemnat cel mai bun film de animație și premiat pentru melodia originală, captivanta Golden Golden, potrivit Le Figaro.

„Sindromul K, așa cum este cunoscut, se răspândește acum și în filmele de animație”, a scris YouTuber-ul Kim Chang-soo, împărtășind sentimentele multor altor utilizatori plini de mândrie, într-o țară a cărei cultură strălucește prin muzica K-pop și dramele coreene. Presa asiatică se concentrează pe discursul co-regizoarei Maggie Kang, care și-a dedicat premiul patriei sale.

Filmul a doborât rapid toate recordurile

„«Asta e pentru Coreea și pentru coreeni»: Kedehun câștigă premiul Oscar pentru cel mai bun film de animație”, titrează Hankook Ilbo, folosind o abreviere uzuală pentru film în Coreea de Sud. „«Kedehun» câștigă gloria Oscarului… Mesajul emoționant al regizorului pentru Coreea”, titrează și canalul de știri YTN. „Ministerul Culturii ar trebui să-i acorde măcar (co-regizoarei) o medalie pentru acest discurs”, a comentat un utilizator de internet pe un portal de știri.

Filmul urmărește povestea lui HUNTR/X, o trupă K-pop ai cărei trei cântăreți sunt și vânători de demoni care protejează în secret Pământul. Coprodus de Sony Pictures, filmul a fost lansat în iunie 2025 pe Netflix și a doborât rapid toate recordurile, devenind un adevărat fenomen global. Platforma de streaming a anunțat săptămâna trecută că  filmul va avea o continuare .

 

