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Quentin Tarantino, despre Hollywood: o „fabrică de cârnați fără gust” cu „interpreți distribuiți greșit”

„În zilele noastre aș prefera să citesc o carte”, spune regizorul Quentin Tarantino, care numește Hollywood-ul o „fabrică de cârnați fără gust” cu „interpreți distribuiți greșit”.
Quentin Tarantino, despre Hollywood: o „fabrică de cârnați fără gust” cu „interpreți distribuiți greșit”
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laura Buciu
04 iun. 2026, 10:25, Cultură-Media
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Quentin Tarantino a lansat un nou atac la adresa Hollywood-ului din perioada post-Covid, descriind industria cinematografică drept o „fabrică de cârnați fără gust”, plină de „interpreți distribuiți greșit”, „lingușire din partea publicului” și „pur și simplu prostii”, scrie The Independent.

Într-un articol pentru revista Sight and Sound, regizorul Pulp Fiction a spus că i-a devenit „aproape imposibil” să vizioneze filme noi fără să simtă nevoia să „critice cu exasperare”.

„Defectele, neverosimilitatea, lingușirea din partea publicului, interpreții distribuiți greșit sau pur și simplu prostii torpilează de obicei fiecare film nou care iese din fabrica de cârnați fără gust care se numea Hollywood”, a scris regizorul.

Filmele din ultimii șase ani fac ca anii ’80 să pară anii ’30, mai spune Tarantino

„În zilele noastre, întregul concept despre ce este un film este mai înclinat să-mi inspire dispreț decât generozitate. Ceea ce este corect, pentru că, prin comparație, filmele din ultimii șase ani fac ca anii ’80 să pară anii ’30”, mai spune Tarantino.

Și continuă: „Dar nimic care să mă captiveze cu adevărat și să mă cucerească în tărâmul magic al plăcerii pe care îl vizitam regulat și care era motivul pentru care iubeam filmele mai mult decât orice altă formă de artă”.

Apoi vine cu concluzia: „În zilele noastre aș prefera să citesc o carte”.

Totuși, Tarantino are și cuvinte de laudă

În ciuda criticilor sale, Tarantino a spus că i-a plăcut adaptarea din 2021 a filmului „West Side Story” de Steven Spielberg și capitolele 1 și 2 ale filmului „Horizon: An American Saga” de Kevin Costner, ambele lansate în 2024. De asemenea, el a lăudat filmul „The Rip”, un thriller polițist de la Netflix, regizat de Joe Carnahan, cu Matt Damon și Ben Affleck în rolurile principale.

„A apărut un nou film plin de suspans care m-a captivat și m-a ținut în brațe pe toată durata sa”, a scris Tarantino despre film. „Filmul este un thriller polițist captivant, cu o premisă inovatoare, care reușește să ofere rezultate în moduri cu adevărat inteligente”.

„The Rip” îi are în rolurile principale pe Damon și Affleck în rolul membrilor unei unități de poliție din Miami, a căror încredere începe să se destrame după ce ofițerii descoperă milioane de dolari ascunși într-o ascunzătoare abandonată.

 

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