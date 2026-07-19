Un diagnostic modern schimbă povestea uneia dintre cele mai faimoase muze din istorie

Aceasta este concluzia unui studiu recent, care contestă teoria larg acceptată potrivit căreia tânăra, decedată în 1476, a fost răpusă de tuberculoză, o boală frecventă și mortală în acea perioadă.

O echipă internațională de cercetători propusese deja o explicație alternativă încă din 2019, arată Euronews.

Folosind un algoritm de recunoaștere facială aplicat picturilor, cercetătorii au analizat portretele femeii, reprezentată de Botticelli în numeroase lucrări, inclusiv în celebra „Nașterea lui Venus”. Echipa a urmărit modificările trăsăturilor sale de-a lungul timpului. De asemenea, au studiat documente istorice din epocă.

Opinia unui endocrinolog

Studiul a evidențiat „o schimbare treptată a trăsăturilor sale somatice”. Potrivit endocrinologului Paolo Pozzilli, unul dintre autorii studiului, aceste modificări sunt „tipice pacienților cu adenom hipofizar, o tumoră a glandei pituitare, situată la baza creierului și responsabilă de producția hormonilor”.

„Am suspectat prezența unei tumori care secreta atât hormon de creștere, cât și prolactină. Excesul acestor hormoni poate modifica treptat conturul feței și, în unele cazuri, poate provoca lactație neașteptată”, fenomen care ar fi fost ilustrat și în unele opere ale lui Botticelli.

Potrivit cercetătorilor, adenomul Simonettei s-ar fi dezvoltat timp de mai mulți ani. S-a transformat în cele din urmă într-o masă tumorală mare care i-ar fi provocat moartea subită.

Indiciile care susțin noul diagnostic

Studiul susține că moartea femeii a fost provocată de apoplexia hipofizară, o afecțiune care apare atunci când o tumoră a hipofizei sângerează sau se umflă brusc.

„Această situație poate provoca simptome precum dureri severe de cap, pierderea vederii, confuzie și o deteriorare rapidă a stării de sănătate din cauza colapsului reglării hormonale”, a explicat Pozzilli.

Ipoteza, formulată la o distanță de aproximativ 550 de ani de la moartea acesteia, se bazează pe trei categorii de dovezi.

Argumentele aduse de cercetători

În primul rând, cercetătorii au observat schimbări fizice în picturile realizate de-a lungul anilor 1470 și până la „Nașterea lui Venus”, terminată după moartea ei. Sunt vizibile modificări subtile ale maxilarului, frunții și țesuturilor faciale, care sugerează evoluția unei tumori.

În al doilea rând, relatările istorice despre boala sa menționează dureri de cap, halucinații, vărsături și febră. Aceste simptome corespund mai bine tabloului clinic al apoplexiei hipofizare decât tuberculozei, care produce de regulă un declin lent și evident.

La acestea se adaugă două evenimente documentate în lunile dinaintea morții. Scrisori schimbate între Piero Vespucci și Lorenzo de’ Medici descriu un episod în care Simonetta s-a prăbușit în timpul unui dans.

Există și mărturii despre o presupusă agresiune comisă de Alfonso al II-lea de Aragon, duce de Calabria. Cercetătorii consideră că ambele incidente ar fi putut declanșa o hemoragie sau o creștere bruscă a tumorii.

Autorii studiului subliniază că nimic nu poate fi demonstrat cu certitudine absolută. Totuși, moartea rapidă și neașteptată a unei femei tinere, despre care se credea că era sănătoasă, susține această nouă ipoteză medicală, care ar putea schimba interpretările istorice consacrate și ar putea deschide calea reevaluării unor evenimente din trecut prin prisma cunoștințelor medicale moderne.