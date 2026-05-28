„Backrooms”, fenomenul horror de pe YouTube, ajunge în cinematografe. De la un clip viral la un film A24

Datorită succesului obținut pe internet, cu milioane de vizualizări pe YouTube, creatorul american de conținut Kane Parsons aduce pe marele ecran „Backrooms”. Este un univers apăsător și labirintic, în care personajele se rătăcesc, scrie AFP.

Lansat vineri în Statele Unite, filmul este distribuit de studioul american A24, care se află în spatele mai multor succese ale cinematografiei horror, precum „Midsommar” (2019).

Un fenomen născut pe internet

O fotografie publicată online în 2019 pe un forum, însoțită de un scurt text despre o lume paralelă în care nu ar trebui să ajungi din greșeală, a dat naștere acestui fenomen, considerat o „creepypasta”, denumirea ficțiunilor horror de amatori apărute în Statele Unite în ultimii aproximativ 15 ani și dezvoltate prin poveștile scrise de internauți.

„Nu-mi amintesc exact prima dată când le-am descoperit, pentru că erau deja peste tot pe internet”, își amintește Kane Parsons, într-un interviu pentru AFP. La acea vreme avea 13 ani. La începutul anului 2022, el a creat, la rândul său, pentru canalul său de YouTube, un scurtmetraj în care un băiat se rătăcește pe coridoare înfricoșătoare. În două săptămâni, videoclipul a depășit 20 de milioane de vizualizări.

„Am început să primesc e-mailuri de la o mulțime de companii”, povestește el. „Aveam 16 ani atunci, totul era foarte nou pentru mine și eram foarte sceptic la ideea de a avea de-a face cu oameni în costume pe un subiect care îmi era atât de drag”.

În cele din urmă, s-a ajuns la un acord, iar filmările au avut loc în vara anului 2025, cu actorul american Chiwetel Ejiofor în rolul principal și cu Parsons la conducere, pentru primul său film.

„Niciodată nu mi-aș fi putut imagina să nu mă ocup de regie”, afirmă el. „Am fost întotdeauna intransigent în această privință”.

Pe canalul său de YouTube, Kanepixels, tânărul și-a dovedit deja valoarea: are peste trei milioane de abonați, iar cele aproximativ douăzeci de videoclipuri dedicate universului „Backrooms” au strâns peste 215 de milioane de vizionări.

Un „produs de nișă” ajuns la publicul larg

Filmul se înscrie „în continuarea directă a seriei”, explică el. Acesta alternează secvențe de tip „found footage”, filmate la persoana întâi și asemănătoare celor din opera sa originală, cu cadre filmate într-un stil mai clasic. „Era într-un fel un produs de nișă, așa că este puțin ciudat să văd cum acest univers ajunge la publicul larg”, mărturisește Parsons.

Nu este singurul fenomen născut pe internet care ajunge anul acesta în cinematografe. Mark Fischbach, care are 38 de milioane de abonați pe YouTube, a lansat în ianuarie „Iron Lung”, un film horror adaptat după un joc video pe care el însuși l-a popularizat prin videoclipuri online. Înainte de asta, încă din 2018, o altă „creepypasta” populară, cea cu monstrul zvelt îmbrăcat în costum, Slender Man, a obținut peste 50 de milioane de dolari la box office-ul mondial.

„Backrooms nu s-a încheiat”, promite Kane Parsons, care ar vrea să continue aventura în cinematografie sau într-un serial de televiziune.

În 2023, el a lansat și o altă serie pe YouTube, „The Oldest View”, care urmărește de această dată explorarea unui vechi centru comercial subteran abandonat.