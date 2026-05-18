Jaful de la Luvru va fi adaptat într-un film, la șapte luni de la „jaful secolului”

La șapte luni după ceea ce presa franceză a numit „jaful secolului”, regizorul Romain Gavras a anunțat că jaful de la Luvru va fi adaptat într-un film.
Muzeul Luvru. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
18 mai 2026, 17:11, Cultură-Media
Regizorul francez Romain Gavras a anunțat, vineri, că furtul bijuteriilor din Muzeul Luvru, din octombrie anul trecut, va fi adaptat într-un film, relatează Le Figaro.

Potrivit lui Gavras, va fi adaptată o carte scrisă despre furt, intitulată „Main basse sur le Louvre” („Nu luați Luvrul”), scrisă de autorii Jean-Michel Décugis, Jérémie Pham-Lê și Nicolas-Charles Torrent, carte ce va fi lansată în librării la data de 27 mai.

Cartea vorbește despre „o incursiune palpitantă și extrem de sensibilă” legată de jaful din data de 19 octombrie 2025, care este bazată pe „documente secrete și rapoarte explozive”, arată sursa.

Momentan, nu există informații despre titlul filmului, distribuția sau data în care va apărea, însă se vehiculează că ar putea apărea în cinematografe în anul 2028.

Regizorul apelează la producători renumiți

Aceeași sursă arată că Romain Gavras scrie scenariul alături de Simon Jacquet și Mourad Winter, iar producătorii la care a apelat regizorul au fost selectați la Festivalul de Film de la Veneția, din 2022.

Vestea adaptării unui film vine la șapte luni după ceea ce presa franceză a numit „jaful secolului”, când patru hoți au furat mai multe bijuterii din Muzeul Luvru din Paris.

Potrivit anchetatorilor, pierderile sunt estimate la 88 milioane de euro, iar directoarea muzeului, Laurence des Cars, și-a dat demisia, din cauza problemelor legate de securitatea din muzeu.

Luvru se pregătește să demareze un proiect uriaș de renovare, estimat la 800 de milioane de euro, inclusiv 80 de milioane de euro pentru securitatea operelor sale de artă. Această inițiativă va fi susținută de lansarea proiectului Louvre-Noua Renaștere, a cărui echipă de arhitecți a fost numită luni dimineață, mai precizează sursa.

