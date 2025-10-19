Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii; muzeul a fost închis

Ministrul francez al Culturii anunță că Muzeul Luvru a fost jefuit duminică dimineață, între orele 9:30 și 9:40. Se pare că mai multe persoane necunoscute, dotate cu drujbe, au intrat într-o cameră care conținea bijuterii folosind un lift de marfă, potrivit Le Figaro.

Hoții ar fi venit cu un scuter și au spart un geam al muzeului. Ei au reușit să dispară, a declarat o sursă din Poliție pentru Le Figaro.

Muzeul și-a închis imediat porțile „din motive excepționale”. Pagubele nu au fost încă evaluate și numeroase forțe de ordine se află la fața locului.

Simbol global al culturii franceze, Muzeul Luvru este unul dintre cele mai bine păzite locuri din Paris. În ciuda măsurilor sale de securitate, muzeul a fost totuși spart de mai multe ori, cel mai faimos episod fiind furtul tabloului „Mona Lisa” al lui Leonardo da Vinci, în 1911.