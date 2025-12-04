„Îți place să trăiești în Europa?”. Un jurnalist ucrainean a abordat-o pe presupusa fiică a lui Putin la Paris / Ea spune că îi pare „foarte rău” pentru războiul din Ucraina

Luiza Rozova, în vârstă de 22 de ani, a spus că îi pare „foarte rău” pentru război, dar a insistat că nu are puterea de a-l opri, fiind filmată pe străzile capitalei franceze de jurnalistul Dmytro Sviatnenko, potrivit The New York Post.

„Îți place să trăiești în Europa?”

Sviatnenko a întrebat-o pe Rozova: „Îți place să trăiești în Europa, această Europă urâtă și blestemată? Această Europă gay, așa cum îi ziceți voi în Rusia…”.

„Îmi pare foarte rău că se întâmplă asta. Din păcate, nu sunt responsabilă pentru această situație”, a declarat Luiza Rozova, al cărei nume real este Elizaveta Krivonogih, acoperindu-și fața, în timp ce părea să fie însoțită de un bodyguard.

Rozova, despre care se spune că ar fi copilul lui Putin și al fostei lui amante, menajera devenită multimilionară Svetlana Krivonogikh, i-a cerut de asemenea jurnalistului să nu o filmeze în timpul confruntării cu reporterul publicației ucrainene TSN.

„Acum trei săptămâni, tatăl tău mi-a ucis fratele”, i-a spus Sviatnenko lui Rozova, referindu-se la fratele său, pilot de drone, Volodimir, înainte de a o întreba dacă își susține tatăl în război.

„Ce legătură are asta cu mine?”, a răspuns Rozova, la care Sviatnenko a replicat: „Păi, e tatăl tău. Măcar ai putea să-l suni chiar acum și să-i spui: «Tată, oprește bombardarea Kievului»”.

„Ei bine, desigur”, a răspuns Sviatnenko.

Cine este Luiza Rozova

În august, aceasta îl acuza pe Putin nu doar de moartea „a milioane” de oameni, ci și de faptul că i-ar fi „distrus” propria viață.

Luiza Rozova s-a născut la 3 martie 2003, în Sankt Petersburg, și este considerată de mulți drept copilul rezultat dintr-o relație extraconjugală a lui Vladimir Putin cu fosta sa menajeră, devenită ulterior multimilionară, Svetlana Krivonoghikh.

Primele speculații privind paternitatea ei au apărut în urma unei investigații publicate de „Proekt”, un proiect jurnalistic critic la adresa Kremlinului.

Înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, Luiza era foarte activă pe rețelele sociale. Chiar înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, conturile ei au fost șterse brusc.

Ulterior, s-a mutat la Paris, unde a absolvit Școala pentru Management Cultural și Artistic în iunie anul trecut.