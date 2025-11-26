O vacă va călători peste ocean pentru a fi vedeta unui eveniment internațional. Este prima din rasa sa care participă la o ceremonie

Vaca Biguine va fi prima reprezentantă a rasei Brahman la un eveniment internațional. Animalul care provine din Martinica, un teritoriu francez din Marea Caraibilor, va participa la Salonul Agricol Internațional de la Paris.

Este o premieră majoră pentru eveniment, susțin organizatorii citați de Le Figaro. Ei au ales vaca Biguine drept imagine a evenimentului care va fi anul viitor la Paris.

Cel mai mare târg agricol din Franța se va desfășura între 21 februarie și 1 martie. Cu această ocazie va fi prezentată, pentru prima dată, această rasă cu descendență indiană și considerată „mândria creșterii animalelor din Martinica și Guyana Franceză”.

Biguine, o vedetă internațională

Biguine s-a născut în 2019 la ferma Galion din La Trinité, unde crescătorul ei, André Prosper, gestionează o turmă de 300 de astfel de vaci.

Cu blana sa albă cu nuanță gri-argintiu, coarne și urechi lungi, o cocoașă pe spate și o pungă de piele sub gât, vaca Biguine are toate caracteristice rasei sale: „eleganță naturală”, „ochi pătrunzători” și un temperament „abordabil”, au transmis organizatorii. Animalul, care va traversa Atlanticul alături de alte patru vite Brahman, va veni la Paris „pentru a evidenția diversitatea producției agricole din teritoriile franceze de peste mări”, „o alegere de recunoaștere, dar și o alegere pentru viitor” în contextul schimbărilor climatice, au subliniat organizatorii.

Cunoscută pentru rezistența sa, această rasă se adaptează bine la clima caldă și umedă. De asemenea, este relativ rezistentă la căpușe și boli. Vacile din rasa „fascinantă” Brahman sunt printre „animalele preferate ale regiunilor tropicale și simbolizează agricultura productivă și sustenabilă”, susțin experții.

Anul trecut, Salonul Agricol Internațional de la Paris a atras peste 600.000 de vizitatori.