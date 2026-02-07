Prima pagină » Life-Inedit » Expoziția anuală de orhidee colorează iarna din Chicago

Expoziția anuală de orhidee colorează iarna din Chicago

Peste 10.000 de orhidee viu colorate sunt expuse în interiorul Grădinii Botanice din Chicago, unde, în exterior, este zăpadă și frig. A 12-a ediție anuală a Expoziției de orhidee a grădinii va avea loc sâmbătă.
Expoziția anuală de orhidee colorează iarna din Chicago
foto: pixabay
Laura Buciu
07 feb. 2026, 09:34, Life-Inedit

Membrii personalului Grădinii Botanice din Chicago intră și ies din sere, pregătindu-se pentru deschiderea celei de-a 12-a ediții anuale a Expoziției de orhidee a grădinii, care va avea loc sâmbătă, scrie Associated Press.

Tema din acest an este „Feelin’ Groovy”, cu mai multe instalații care amintesc de anii 1970, inclusiv un Volkswagen Beetle galben plin cu orhidee.

„Este o modalitate excelentă de a scăpa de frigul iernii și de a intra în serele noastre”, a spus Jodi Zombolo, vicepreședinte asociat al evenimentelor și programelor pentru vizitatori. „Cred că oamenii caută cu adevărat ceva care să le aducă fericire și ceva de care să se bucure și în care să găsească fantezie”.

Familia orhideelor este una dintre cele mai mari din lumea plantelor, iar unele dintre speciile expuse sunt rare, a spus horticultorul Jason Toth. Un exemplu este Angraecum sesquipedale, cunoscută și sub numele de orhideea lui Darwin, expusă în galeria de vest.

Toth a spus că orhideea l-a determinat pe Darwin să concluzioneze corect că polenizatorii s-au adaptat pentru a ajunge la capătul foarte lung al florii.

„Are o poveste minunată și arată remarcabil”, a spus Toth.

În altă parte, rădăcini masive și noduroase atârnă de orhideele Vanda violet, roz și galbene din sera sudică. Aceste orhidee epifite cresc pe suprafața copacilor, în loc să crească în sol.

„Cred că toată lumea s-a săturat de iarnă”, a spus Toth. „Așadar, în acest moment, cu toții tânjim după un fel de expoziție florală. Iar „Orchideele” se potrivește perfect.”

Se preconizează că expoziția va atrage 85.000 de vizitatori în acest an.

