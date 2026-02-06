7 mituri despre alimentația sănătoasă care ne-au indus în eroare ani de zile

Dieteticianul Noel Ugarte explică faptul că nu există o soluție universală pentru o dietă sănătoasă, deoarece nutriția depinde de obiectivele de sănătate, afecțiuni medicale și contextul fiecărei persoane, notează Telegraph.rs.

„Nutriția depinde de obiectivele de sănătate, de afecțiunile medicale și de situația socioeconomică. Generalizarea excesivă a recomandărilor despre alimentația sănătoasă duce adesea la mituri confuze despre nutriție, care fac uneori ca o dietă sănătoasă să pară aproape imposibilă”, arată Noel Ugarte.

Mitul alimentelor fără grăsimi

Grăsimile sunt o parte esențială a dietei și sunt necesare pentru funcționarea normală a organismului. Acizii grași esențiali ajută la regenerarea celulelor și la absorbția vitaminelor A, D, E și K. Problema apare atunci când produsele fără grăsimi sunt încărcate cu zahăr, sare și aditivi pentru a compensa lipsa gustului.

Sursele sănătoase de grăsimi includ peștele gras, nucile, semințele, uleiul de măsline și avocado, care pot reduce colesterolul rău și susține sănătatea inimii. Grăsimile saturate, prezente în carnea roșie, unt, produse lactate grase și ulei de cocos, trebuie consumate cu moderație, nu eliminate complet.

Asociația Americană a Inimii recomandă ca grăsimile saturate să nu depășească 5 până la 6% din aportul zilnic de calorii.

„Într-o dietă de 2.000 de calorii, aproximativ 14 grame ar trebui să provină din grăsimi saturate”, explică Ugarte.

Mitul sării complet interzise

Nu toate persoanele reacționează la fel la consumul de sare, însă sodiul trebuie limitat, mai ales la cei cu boli de inimă, afecțiuni renale sau hepatice. Aportul zilnic recomandat este între 1.500 și 2.300 de miligrame, cantitate care se atinge ușor din alimentele procesate.

Chiar și la persoanele sănătoase, excesul de sodiu poate provoca retenție de lichide și creșterea tensiunii arteriale. Majoritatea sodiului din dietă provine din produse ultra-procesate, nu din sarea adăugată acasă. Condimentele naturale, usturoiul, ceapa, citricele și ierburile aromatice pot oferi gust fără riscuri.

Mitul alimentelor procesate complet nocive

Nu toate alimentele procesate sunt dăunătoare. Produsele ușor procesate pot fi o sursă bună de nutrienți și mai accesibile financiar. De exemplu, tonul conservat în apă oferă proteine slabe și este ușor de integrat în mese rapide.

Problema reală apare la produsele ultra-procesate, bogate în sare, zahăr și grăsimi nesănătoase.

Mitul superiorității alimentelor proaspete

Fructele și legumele congelate își păstrează majoritatea nutrienților datorită congelării rapide. Și cele conservate pot avea valori nutritive similare cu cele proaspete, fiind uneori o soluție mai practică.

Specialiștii recomandă alegerea variantelor fără sare adăugată și ambalate în apă sau suc propriu.

Mitul legumelor consumate doar crude

Gătitul poate reduce unele vitamine, precum vitamina C, dar poate crește absorbția altor nutrienți importanți. Calciul și fierul din spanac se absorb mai bine după gătire, iar licopenul din roșii devine mai disponibil pentru organism.

O alimentație echilibrată ar trebui să includă atât legume crude, cât și gătite.

Mitul dietei fără gluten pentru toată lumea

Dieta fără gluten este necesară doar pentru persoanele cu boală celiacă sau sensibilitate confirmată. Pentru restul populației, cerealele cu gluten sunt surse importante de fibre, vitamine B și fier.

Produsele industriale fără gluten conțin adesea mai mult zahăr și grăsimi decât variantele obișnuite.

„Dacă nu poți consuma gluten, alege alimente natural fără gluten, precum quinoa, orez brun, mei, hrișcă, fructe, legume, leguminoase, nuci și semințe”, recomandă Ugarte.

Mitul îndulcitorilor complet periculoși

Zahărul rafinat are valoare nutritivă scăzută și trebuie consumat cu moderație. Limita zilnică recomandată este de aproximativ șase lingurițe pentru femei și nouă pentru bărbați.

Alternativele naturale, precum mierea sau siropul de agave, tot zahăr rămân și influențează glicemia. În privința îndulcitorilor artificiali, cercetările sunt încă în desfășurare, iar consumul excesiv poate provoca disconfort digestiv.