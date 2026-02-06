Un nou record pentru China: Robotul umanoid G1 funcționează în condiții considerate imposibile

Un robot umanoid dezvoltat de compania chineză Unitree a finalizat un test remarcabil în condiții de frig exterm, deplasându-se autonom la temperaturi de până la -47°C, scrie InterestingEngineering.

Demonstrația marchează un progres important în mobilitatea robotică în medii naturale severe.

Robotul umanoid G1 a parcurs peste 130.000 de pași în timpul unei deplasări prelungite pe un câmp acoperit de zăpadă din regiunea Altay, în nord-vestul Chinei.

Inginerii descriu performanța drept primul caz confirmat în care un robot umanoid a reușit să se deplaseze autonom susținut în condiții de frig atât de sever.

Test record la temperaturi sub zero grade

Testul a avut loc în regiunea Xinjiang, o zonă cunoscută pentru iernile aspre și legăturile sale istorice cu originile schiului.

Robotul a operat în aer liber, fără intervenție umană, trasând conturul unei embleme a Jocurilor Olimpice de Iarnă pe un teren înghețat de aproximativ 186 pe 100 de metri.

Pentru a rezista temperaturilor extreme, inginerii au modificat robotul cu soluții practice de izolare.

G1 a fost echipat cu o geacă izolatoare portocalie și cu protecții din plastic pe picioare, menite să apere de îngheț articulațiile, mecanismele care controlează mișcarea și sistemele de baterii.

Potrivit relatărilor, robotul a utilizat sistemul chinezesc de navigație prin satelit Beidou pentru poziționare de mare precizie.

Algoritmii de planificare a traseului integrați au permis menținerea echilibrului și stabilității pe teren accidentat și alunecos.

De ce contează rezistența la frig pentru roboții umanoizi

Majoritatea roboților umanoizi sunt concepuți pentru medii controlate, de interior.

Acest experiment evidențiază interesul tot mai mare al industriei pentru reziliența la condiții de mediu reale, pe măsură ce companiile explorează scenarii de utilizare în aer liber.

Operând mult sub limitele termice obișnuite ale roboților comerciali, Unitree a extins limitele a ceea ce pot suporta sistemele umanoide de uz general.

Testul plasează rezistența la frig ca un nou reper în dezvoltarea roboticii umanoide.

Capacitățile tehnice ale robotului G1

Robotul G1 are o înălțime de aproximativ 127 de centimetri și cântărește în jur de 35 de kilograme.

Este echipat cu până la 43 de motoare articulare, senzori avansați precum LiDAR 3D și camere de profunzime, precum și o baterie de 9.000 mAh care oferă până la două ore de funcționare.

Propulsat de modelul AI propriu al companiei Unitree, robotul suportă învățare prin recompensă și control agil al mișcării.

Lansat în 2024 ca model umanoid de nivel entry, G1 a atras atenția prin combinația dintre preț accesibil și performanțe avansate.