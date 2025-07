Ne apropiem de era roboților personali? A fost lansat primul robot umanoid care costă mai puțin de 6.000 de dolari

Compania chineză Unitree Robotics a anunțat vineri, pe contul său RedNote, lansarea robotului umanoid R1, disponibil la un preț de pornire de doar 39.900 de yuani, aproximativ 5.900 dolari. Din descrierea făcută de companie, robotul are 26 de articulații, cântărește 25 kg și este dotat cu inteligență artificială multimodală, inclusiv recunoaștere vocală și vizuală.

„Prețul de patru cifre scoate în evidență ambițiile noii generații de startupuri chineze care încearcă să depășească SUA în tehnologiile revoluționare,” notează compania, citată de Bloomberg.

Modelul R1 vine ca o alternativă mult mai accesibilă față de roboții existenți. Precedentul model al Unitree, G1, destinat cercetării, costa 16.000 de dolari, iar varianta mai avansată, H1, depășește 90.000 de dolari. În comparație, UBTech Robotics, un alt producător chinez, plănuiește un robot umanoid de 20.000 de dolari destinat uzului casnic.

Robotul de la Unitree intră pe piață cu un preț comparabil cu al electrocasnicelor profesionale dintr-o bucătărie de lux sau gadgeturi premium, precum frigiderele de lux, un laptop Apple top sau o bandă de alergare smart.

Importanța acestui pas în accesibilitatea prețului este subliniată de estimările Morgan Stanley, care arătau că în 2024 prețul mediu pentru un robot umanoid sofisticat era de aproximativ 200.000 de dolari americani. În acest context, R1 ar putea marca „un moment de cotitură pentru industria roboticii”, dacă va livra performanțele promise.

