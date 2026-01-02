Un robot mai mic decât un grăunte de sare schimbă regulile roboticii

Inginerii au creat cel mai mic robot programabil din lume, un dispozitiv atât de mic încât este aproape invizibil cu ochiul liber.

Dezvoltat de cercetători de la Universitea din Pennsylvania și Universitea din Michigan, microrobotul poate percepe mediul, procesa informații și se poate deplasa autonom în fluide, scrie ScienceAlert.

Un robot mai mic decât un grăunte de sare

Microrobotul măsoară doar 200 pe 300 de micrometri și are o grosime de numai 50 de micrometri, fiind mai mic decât un grăunte de sare.

El poate sta echilibrat pe creasta unei amprente umane și este abia vizibil chiar și atunci când este plasat pe o monedă.

În ciuda dimensiunilor sale, robotul include un sistem complet de calcul, cu procesor, memorie, senzori și un mecanism de propulsie.

Potrivit cercetătorilor, acest lucru reprezintă o reducere de volum de aproximativ 10.000 de ori față de roboții autonomi programabili anteriori.

Cum se deplasează, „gândește” și comunică

Robotul funcționează doar atunci când este scufundat într-un lichid și este alimentat de celule solare minuscule, care generează aproximativ 100 de nanowați de energie.

Acesta poate măsura temperatura mediului și transmite informațiile prin mișcări subtile, descrise ca un „dans”, similar modului în care albinele comunică între ele.

Inginerul în nanorobotică Marc Miskin afirmă că realizarea demonstrează că inteligența, percepția și mișcarea pot coexista la o scară microscopică fără precedent.

Robotul poate funcționa timp de luni întregi, deschizând noi perspective pentru sisteme autonome de durată.

Depășirea limitelor fizicii la scară microscopică

Încercările anterioare de miniaturizare a roboților au fost limitate de fizica mediilor foarte mici, unde vâscozitatea și rezistența fluidelor domină mișcarea.

Avansul a fost posibil prin combinarea unui calculator microscopic dezvoltat la Universitea din Michigan cu un sistem inovator de propulsie bazat pe câmpuri electrice, proiectat la Universitea din Pennsylvania.

Informaticianul David Blaauw a explicat că reducerea calculului la această scară a necesitat o regândire completă a programării și a circuitelor semiconductoare.

Roboții rezultați pot chiar să se coordoneze în grupuri, comportându-se asemănător bancurilor de pești.

Studiul, publicat în Science Robotics, ar putea deschide calea către mașini microscopice capabile să monitorizeze mediul sau chiar să protejeze sănătatea celulară umană.