O rezervație naturală cu vestigii antice, fără semnal telefonic și cu ponei sălbatici. În zonă au voie doar 12 mașini pe zi

O rezervație naturală cu vestigii antice, fără semnal telefonic și cu ponei sălbatici, atrage numeroși turiști. Este vorba despre o zonă situată în nordul Angliei protejată prin lege. Printre altele, în zonă au voie doar 12 mașini pe zi.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
16 feb. 2026, 11:20, Life-Inedit

Rezervația este așezată între dealurile Cheviot din Northumberland și se numește College Valley, potrivit Express. Zona este o atracție turistică deoarece găzduiește ponei sălbatici, vestigii din epoca fierului și natură sălbatică. Este o zonă protejată în care se permite accesul pietonilor și bicicliștilor. În schimb, doar două mașini au voie să intre zilnic în rezervație.

Întreținută de College Valley Estate, această întindere rurală este impecabil conservată și ușor accesibilă drumeților. Turiștii care se plimbă prin zonă pot întâlni ponei sălbatici, căprioare, iepuri de câmp și capre sălbatice, dar au și posibilitate să viziteze bazine cu păstrăv de mare și somon, conform Parcului Național Northumberland.

În zonă sunt vestigii din epoca fierului, inclusiv resturile unui cerc de mari dimensiuni. Istorii susțin că primele așezări au apărut în urmă cu 7.000 de ani. De asemenea, există o așezare romano-britanică excepțional de bine conservată, dar și fortificații din timpul conflictelor dintre armatele engleze și scoțiene în secolele al XIV- XVI.

Rezervația acoperă peste 12.000 de acri și numeroasă vegetație. În zonă nu există semnal telefonic și sunt permise doar 12 mașini zilnic. Pentru turiștii care vor să petreacă mai mult timp sunt numeroasele căsuțe de vacanță.

