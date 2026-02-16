În timp ce planeta se confruntă cu ape în creștere, Groenlanda ar putea sfida tendința

În timp ce nivelul mării continuă să crească la nivel global, noi cercetări sugerează că țărmurile Groenlandei ar putea experimenta o tendință opusă. Oamenii de știință estimează că nivelul relativ al mării în jurul Groenlandei ar putea scădea în următoarele decenii, din cauza unor efecte geologice și gravitaționale complexe, potrivit ScienceAlert.

O echipă condusă de geofiziciana Lauren Lewright de la Universitatea Columbia a combinat date observaționale cu modele informatice avansate. Rezultatele, publicate în revista Nature Communications, arată că reacția Groenlandei la schimbările climatice diferă semnificativ de cea a majorității regiunilor de coastă din lume.

De ce Groenlanda este un caz aparte

Creșterea nivelului mării la nivel global este determinată în mare parte de dilatarea termică. Pe măsură ce oceanele absorb excesul de căldură generat de gazele cu efect de seră, apa se dilată, iar nivelul mării crește. De asemenea, topirea calotelor glaciare contribuie la această creștere la nivel mondial.

Totuși, Groenlanda reprezintă un caz unic. Insula este acoperită de o calotă glaciară masivă, cu o grosime de aproape 1,6 kilometri. Această masă de gheață apasă în prezent asupra a aproximativ 80% din suprafața terestră.

Groenlanda pierde aproximativ 200 de miliarde de tone de gheață anual. Pe măsură ce gheața se topește, presiunea exercitată asupra solului scade. Terenul începe astfel să se ridice într-un proces cunoscut drept ridicare izostatică.

Rolul gravitației și al pierderii gheții

Totodată, gravitația influențează nivelul local al mării. Când calota glaciară este foarte masivă, aceasta atrage apa oceanului din jur. Pe măsură ce masa de gheață scade, forța gravitațională exercitată asupra apei se reduce.

Această diminuare a atracției gravitaționale determină scăderea nivelului mării în apropierea Groenlandei. Combinată cu ridicarea terenului, această dinamică duce la o scădere a nivelului relativ al mării de-a lungul coastei.

Într-un scenariu cu emisii reduse, cercetătorii estimează că Groenlanda ar putea câștiga aproximativ 0,9 metri de teren expus până în 2100. Într-un scenariu cu emisii ridicate, această valoare ar putea ajunge la 2,5 metri.

Impact economic și de mediu

Scăderea nivelului mării ar putea remodela infrastructura de coastă și pescuitul din Groenlanda, unde majoritatea populației locuiește în apropierea țărmului.