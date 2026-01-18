O nouă hartă arată ce se ascunde sub calota glaciară a Antarcticii

Oamenii de știință au prezentat cea mai detaliată hartă realizată până acum a ceea ce se află sub gheața Antarcticii, scoțândla iveală un peisaj complex și ascuns, potrivit Express.

Descoperirea oferă informații esențiale despre modul în care cea mai mare masă de gheață a Pământului ar putea reacționa pe măsură ce clima continuă să se încălzească.

Până acum, cercetătorii știau mai puține despre relieful de sub Antarctica decât despre suprafața planetei Marte.

Această lacună exista din cauza dificultăților tehnice de a observa formațiuni geologice aflate sub câțiva kilometri de gheață.

Un nou studiu internațional, coordonat de cercetători de la Universitatea din Edinburgh, a redus semnificativ acest decalaj.

O nouă metodă de a „vedea” prin gheață

Echipa a folosit o tehnică numită Ice Flow Perturbation Analysis, care urmărește modificări subtile ale mișcării gheții.

Prin combinarea acestei metode cu date satelitare, oamenii de știință au dedus formele reliefului ascuns sub calota glaciară.

Cu ajutorul acestei metode, cercetătorii au reușit să „vadă” relieful Antarcticii pe o suprafață de aproape 14 milioane de kilometri pătrați.

Potrivit autorilor studiului, harta dezvăluie lanțuri muntoase, canioane adânci, platouri și câmpii întinse.

Aceste forme au fost sculptate de-a lungul a milioane de ani de mișcarea uriașei calote de gheață a Antarcticii.

Pentru prima dată, cercetătorii pot vedea cum sunt distribuite aceste peisaje variate pe întregul continent.

De ce contează relieful ascuns

Înțelegerea a ceea ce se află sub gheață este esențială pentru a anticipa comportamentul viitor al Antarcticii.

Relieful de sub gheață influențează semnificativ cât de repede poate gheața să se deplaseze spre ocean și să se topească.

Zonele accidentate și muntoase pot încetini retragerea gheții, în timp ce regiunile mai netede pot accelera pierderea acesteia.

Experții spun că noua hartă va ajuta la perfecționarea modelelor de calotă glaciară folosite pentru a estima creșterea nivelului mării.

Modele mai precise pot îmbunătăți proiecțiile privind amploarea și ritmul creșterii nivelului oceanelor.

Acest lucru este crucial, având în vedere că Antarctica conține suficientă gheață pentru a afecta semnificativ coastele lumii.

Un pas major pentru știința climei

Cercetătorii subliniază că multe aspecte ale geologiei ascunse a Antarcticii rămân necunoscute.

Cu toate acestea, ei descriu noua hartă drept un progres major în cercetarea polară și climatică.

Rezultatele oferă o bază solidă pentru studii viitoare privind dinamica gheții și impactul climatic pe termen lung.

Studiul a fost publicat în revista Science.