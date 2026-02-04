„Ghețarul Apocalipsei” se topește accelerat: Ce soluții radicale au găsit oamenii de știință

Amplasat în Antarctica de Vest, Thwaites – „Ghețarul Apocalipsei”- este unul dintre cei mai mari și mai volatili ghețari de pe Pământ. Cu o suprafață echivalentă cu cea a Marii Britanii (aproximativ 192.000 km²), acesta se topește accelerat din cauza încălzirii globale. Potrivit estimărilor, un colaps total al ghețarului ar putea ridica nivelul oceanelor cu până la 65 de centimetri. Zeci de milioane de oameni ar fi expuși la riscul de inundații costiere. Fiecare centimetru suplimentar pune în pericol aproximativ șase milioane de persoane la nivel global, arată Euronews.

„Ghețarul Apocalipsei”: Proiectul „Seabed Anchored Curtain”

Ca răspuns la această amenințare, o alianță de oameni de știință, ingineri și experți în politici publice a lansat inițiativa „Seabed Anchored Curtain Project”. Planul prevede construirea unei bariere ancorate de fundul mării. Ea este concepută pentru a împiedica pătrunderea apelor oceanice calde sub platformele de gheață. Bariera, estimată la o înălțime de 152 de metri și o lungime de 80 de kilometri, nu vizează oprirea completă a topirii, ci doar încetinirea procesului. Astfel s-ar oferi lumii timp suplimentar în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Cercetători de la universități de prestigiu (Cambridge, Chicago, New York) și institute europene susțin că reducerea emisiilor nu mai este suficientă singură pentru a stabiliza calota glaciară. Proiectul include un program de trei ani pentru testarea materialelor și evaluarea impactului ecologic. Prototipurile vor fi testate inițial într-un fiord norvegian. Echipa caută finanțare pentru faza de cercetare, estimată la 10 milioane de dolari.

Măsurători directe în teren

În paralel, cercetători din Marea Britanie și Coreea de Sud au pătruns într-o zonă inaccesibilă a ghețarului Thwaites. Scopul este de a studia eroziunea produsă de apa oceanică din partea inferioară a gheții. Folosind foraje cu apă fierbinte, aceștia instalează senzori la peste 1.000 de metri adâncime pentru a colecta date în timp real, o premieră pentru această regiune extrem de periculoasă.

Inițiativa ridică însă semne de întrebare privind fezibilitatea tehnică și impactul asupra ecosistemelor marine. Rămâne de văzut dacă o astfel de intervenție poate compensa inacțiunea globală în combaterea schimbărilor climatice. Deocamdată, proiectul se află în stadiul de cercetare, însă discuția în sine evidențiază urgența cu care comunitatea științifică abordează criza climatică actuală.