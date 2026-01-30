Urșii polari rezistă schimbărilor climatice mai bine decât se așteptau cercetătorii

„Îmbunătățirea condiției lor fizice în timpul unei perioade de pierdere semnificativă a gheții marine a fost o surpriză”, a declarat pentru AFP Jon Aars de la Institutul Polar Norvegian, autorul principal al articolului publicat în revista Scientific Reports, sugerând că acest rezultat ar putea fi explicat printr-o diversificare a dietei urșilor, potrivit Le Figaro.

Oamenii de știință au analizat masa corporală a sute de urși polari între 1995 și 2019 în arhipelagul norvegian Svalbard, o regiune care se confruntă cu schimbări climatice de până la patru ori mai rapide decât media globală. Unele zone din Marea Barents au înregistrat chiar o încălzire de aproape 2°C pe deceniu în ultimii 40 de ani, subliniază cercetătorii.

Ca o consecință a acestor condiții climatice, gheața marină care servește drept teren de vânătoare pentru ursul polar, între 1.900 și 3.600 de indivizi în Marea Barents, conform unui recensământ din 2004, se retrage.

Prin urmare, oamenii de știință se așteptau să găsească urși mai slabi, ca în alte regiuni ale lumii afectate de o retragere similară a gheții, dar rezultatul s-a dovedit a fi surprinzător.

Declinul a fost depășit

Indicele care măsoară condiția corporală a urșilor, după un declin inițial între 1995 și 2000, „apoi a crescut în timpul unei perioade de pierdere rapidă a gheții marine”, au concluzionat cercetătorii în studiul lor.

„ Acest rezultat poate părea surprinzător, deoarece contrazice rezultatele studiilor efectuate asupra altor populații de urși polari, cum ar fi în Golful Hudson, unde condiția fizică a scăzut brusc din cauza încălzirii”, a declarat pentru AFP cercetătoarea Sarah Cubaynes, care nu a participat direct la acest studiu, dar a lucrat și la populațiile de urși.

O scădere a acestor măsuri, care iau în considerare dimensiunea corporală și rezervele de grăsime, ar fi fost considerată un indicator al unor viitoare probleme demografice pentru aceste animale, ca și în alte regiuni.