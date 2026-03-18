Ucraina: Mită în sistemul public – o funcționară fiscală, prinsă cu 40.000 de dolari, și un magistrat acuzat într-un dosar de corupție

O angajată a Serviciului Fiscal de Stat din regiunea Sumî, șefă de departament, a fost reținută după ce a cerut și a primit mită de la reprezentantul unei companii care operează într-o zonă de front, au anunțat miercuri autoritățile anticorupție din Ucraina.

Potrivit Biroului Național Anticorupție (NABU) și Parchetului Anticorupție (SAPO), funcționara, acționând în complicitate cu alte persoane, ar fi solicitat 2 milioane de hrivne – echivalentul a 50.000 de dolari – în schimbul unor „garanții” că firma va trece controalele fiscale fără probleme și nu va întâmpina blocaje administrative.

Prinsă în flagrant

Procurorii anticorupție au transmis că funcționara a fost prinsă în flagrant după ce a primit o primă tranșă de 1,5 milioane de hrivne, aproximativ 40.000 de dolari. Cazul este considerat cu atât mai sensibil cu cât compania vizată își desfășoară activitatea într-o zonă apropiată frontului, unde mediul de afaceri funcționează în condiții dificile.

Faptele sunt încadrate în Codul penal al Ucrainei ca luare de mită în proporții deosebit de mari.

Judecător, acuzat într-un dosar de mită de 30.000 de dolari

Într-un alt dosar legat de mită, procurorii anticorupție din Ucraina au acuzat recent și un magistrat. Un judecător din regiunea Luhansk, detașat la o instanță din regiunea Cernăuți, este cercetat pentru că ar fi încercat să influențeze o decizie în instanță. Procurorii au lucrat în acest dosar împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Anchetatorii susțin că magistratul, care este și candidat pentru un post la Înalta Curte Anticorupție, ar fi cerut unui avocat să ofere 30.000 de dolari unui judecător de la un tribunal districtual din Kiev. În schimb, acesta ar fi urmat să pronunțe o achitare într-un dosar privind o infracțiune de serviciu.

Cele două investigații sunt în desfășurare.