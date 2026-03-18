Prima pagină » Știri externe » Ucraina: Mită în sistemul public – o funcționară fiscală, prinsă cu 40.000 de dolari, și un magistrat acuzat într-un dosar de corupție

Ucraina: Mită în sistemul public – o funcționară fiscală, prinsă cu 40.000 de dolari, și un magistrat acuzat într-un dosar de corupție

Autoritățile anticorupție din Ucraina investighează două cazuri de mită, care au cutremurat sistemul public, unul în administrația fiscală și altul în justiție.
Ucraina: Mită în sistemul public – o funcționară fiscală, prinsă cu 40.000 de dolari, și un magistrat acuzat într-un dosar de corupție
sursa foto: NABU
Maria Miron
18 mart. 2026, 22:33, Știri externe

O angajată a Serviciului Fiscal de Stat din regiunea Sumî, șefă de departament, a fost reținută după ce a cerut și a primit mită de la reprezentantul unei companii care operează într-o zonă de front, au anunțat miercuri autoritățile anticorupție din Ucraina.

Potrivit Biroului Național Anticorupție (NABU) și Parchetului Anticorupție (SAPO), funcționara, acționând în complicitate cu alte persoane, ar fi solicitat 2 milioane de hrivne – echivalentul a 50.000 de dolari – în schimbul unor „garanții” că firma va trece controalele fiscale fără probleme și nu va întâmpina blocaje administrative.

Prinsă în flagrant

Procurorii anticorupție au transmis că funcționara a fost prinsă în flagrant după ce a primit o primă tranșă de 1,5 milioane de hrivne, aproximativ 40.000 de dolari. Cazul este considerat cu atât mai sensibil cu cât compania vizată își desfășoară activitatea într-o zonă apropiată frontului, unde mediul de afaceri funcționează în condiții dificile.

Faptele sunt încadrate în Codul penal al Ucrainei ca luare de mită în proporții deosebit de mari.

Judecător, acuzat într-un dosar de mită de 30.000 de dolari

Într-un alt dosar legat de mită, procurorii anticorupție din Ucraina au acuzat recent și un magistrat. Un judecător din regiunea Luhansk, detașat la o instanță din regiunea Cernăuți, este cercetat pentru că ar fi încercat să influențeze o decizie în instanță. Procurorii au lucrat în acest dosar împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Anchetatorii susțin că magistratul, care este și candidat pentru un post la Înalta Curte Anticorupție, ar fi cerut unui avocat să ofere 30.000 de dolari unui judecător de la un tribunal districtual din Kiev. În schimb, acesta ar fi urmat să pronunțe o achitare într-un dosar privind o infracțiune de serviciu.

Cele două investigații sunt în desfășurare.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Ce greutate trebuie să ai, ca bărbat, în funcție de înălțimea și de vârsta ta. Am făcut calculul complet
Gandul
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Libertatea
Rețeta de post preferată de duhovnicul Arsenie Boca. Preparatul simplu care te va cuceri!
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor