Nicușor Dan câștigă, în primă instanță, procesul cu AEP. Cât bani trebuie să-i fie rambursați

Judecătorii Curții de Apel au admis astăzi cererea de chemare în judecată formulată de către președintele României, Nicușor Dan, ca reclamant, în contradictoriu cu pârâta – Autoritatea Electorală Permanentă.

Magistrații de la Secția de Contencios au decis să anuleze „Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 177DC din 05.11.2025, emisă de Autoritatea Electorală Permanentă, şi anulează în parte Raportul de control nr. 11057/11.08.2025, emis de aceeaşi autoritate, în partea referitoare la invalidarea cheltuielilor electorale în cuantum de 930.283,10 lei, solicitate la rambursare”

Curtea de Apel București a obligat AEP la rambursarea către Nicușor Dan şi a sumei de 930.283,10 lei, reprezentând cheltuieli electorale efectuate în timpul campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2025.

Judecătorii au luat act că Nicușor Dan şi-a exprimat voinţa de a solicita cheltuielile de judecată pe cale separată.

Decizia nu este definitivă, astfel că părțile au „drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, cererea de recurs urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a X-a de Contencios Administrativ şi Fiscal şi pentru Achiziţii Publice, sub sancţiunea nulităţii”.

Nicuşor Dan anunțase că dă în judecată Autoritatea Electorală Permanentă pentru că i-a decontat cu 930.000 de lei mai puțin din suma împrumutată pentru campania electorală, lucru pe care l-a și făcut pe 24 martie 2026. În replică, AEP a anunțat că a sesizat Parchetul.

„Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună.

AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu”, a spus președintele Nicușor Dan, pe X.