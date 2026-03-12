Judecător ucrainean și un oficial din administrația locală, acuzați de luare de mită. Anchetă și în industria de apărare

Un judecător al unei instanțe districtuale din regiunea Kirovohrad, din centrul Ucrainei, și un oficial din administrația locală sunt acuzați că au primit mită pentru a influența soluționarea unui dosar privind conducerea sub influența alcoolului. Anunțul a fost făcut miercuri de procurorii Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și ai Procuraturii Specializate Anticorupție (SAPO).

Mita, împărțită între complici

Potrivit anchetatorilor, în decembrie 2025 judecătorul a primit spre examinare un dosar în care un șofer era acuzat că a condus în stare de ebrietate, faptă prevăzută de Codul ucrainean al contravențiilor administrative. Pentru a evita sancțiunea, șoferul ar fi apelat la adjunctul șefului administrației locale, care avea o relație apropiată cu magistratul. Oficialul ar fi propus rezolvarea situației în schimbul unei sume de bani și s-ar fi oferit să intermedieze transferul mitei.

În continuare, la indicația judecătorului șoferul ar fi prezentat o explicație prin care susținea că poliția nu l-a oprit pentru conducere în stare de ebrietate, ci pentru că avea luminile de întâlnire stinse. Pe baza acestei declarații, instanța a dispus închiderea dosarului.

După pronunțarea deciziei, intermediarul ar fi primit suma convenită, ar fi transmis o parte din bani judecătorului și ar fi păstrat restul pentru sine. Procurorii au încadrat faptele ca fiind complicitate și primire de foloase necuvenite, potrivit Codului penal al Ucrainei.

Delapidare în industria apărării

Procurorii anticorupție anunțaseră în urmă cu o zi și destructurarea unui grup infracțional organizat implicat într-o schemă de delapidare a fondurilor unor întreprinderi de stat din cadrul concernului militar Ukroboronprom. Potrivit NABU și SAPO, între 2014 și 2019, membrii grupului ar fi deturnat peste 32 de milioane de hrivne (aproximativ 800.000 de dolari) și ar fi încercat să deturneze alte 19 milioane de hrivne.

Anchetatorii susțin că schema implica o întreprindere de stat specializată în exportul de produse și servicii militare, care ar fi contractat artificial companii străine pentru servicii de intermediere în contracte externe. Companiile respective, înregistrate în Regatul Unit și în Republica Cehă, nu ar fi prestat servicii reale, iar activitățile ar fi fost realizate de angajații întreprinderii de stat.

Plăți prin firme fictive

Între 2014 și 2019, intermediarii ar fi primit peste 560.000 de dolari și aproape 670.000 de euro, sumele fiind transferate prin conturile unor companii fictive și ulterior distribuite între membrii grupului. De asemenea, oficiali ai întreprinderii ar fi pregătit documente pentru plăți suplimentare de aproximativ 172.000 de dolari și aproape 500.000 de euro către companii nerezidente, însă aceste transferuri nu au mai fost efectuate după ce participanții la schemă au aflat despre investigațiile în curs ale procurorilor anticorupție.

Printre suspecți se numără fostul director al unei întreprinderi de stat – în prezent director general adjunct la societatea „Ukrainian Defense Industry”, fostul consilier al directorului întreprinderii exportatoare și beneficiarul unei companii private.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească și alte episoade de activitate infracțională.