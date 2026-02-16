Ucraina l-a arestat pe fostul ministru al Energiei și Justiției, în cazul de corupție care zdruncină administrația Zelenski. Procurorii anticorupție dezvăluie cum au fost „sifonate” sute de milioane de dolari

Fostul ministru al Energiei și Justiției, reținut la graniță. Este acuzat de spălare de bani și participare la o „organizație criminală”

Autoritățile ucrainene au deschis un dosar penal împotriva fostului ministru al energiei, German Galușcenko, la o zi după ce acesta a fost prins la graniță încercând să fugă din țară. Acestea sunt cele mai recente acuzații din ancheta de corupție de 100 de milioane de dolari, în care sunt implicați unii dintre cei mai înalți oficiali ai Ucrainei, caz care a zdruncinat poziția președintelui Volodimir Zelenski .

Galușcenko, care a fost ministru al Energiei timp de patru ani înainte de a deveni ministru al Justiției pentru o scurtă perioadă anul trecut, a fost reținut și ulterior arestat de autoritățile anticorupție la granița ucraineno-poloneză.

Astăzi, oficialii anticorupție au anunțat că oficialul a fost acuzat de „spălare de bani și participare la o organizație criminală”.

Ancheta Midas, apropiații lui Zelenski

Arestarea face parte din anchetă privind corupția la nivel înalt, cu numele de cod „Midas”. Printre alți suspecți se numără Timur Mindich, un prieten apropiat și fost partener de afaceri al lui Zelenski, și Oleksiy Chernyshov, un fost viceprim-ministru.

Autoritățile susțin că grupul a derulat o schemă prin care au perceput comisioane ilegale legate de contracte semnate cu compania de energie nucleară de stat a Ucrainei, Energoatom.

Principalul consilier al lui Zelenski, Andriy Yermak, a demisionat în noiembrie , la câteva ore după ce autoritățile i-au percheziționat domiciliul și biroul în cadrul anchetei de corupție. Cu toate acestea, Yermak nu a fost încă pus sub acuzare.

Ancheta a plasat problema luptei aparent nesfârșite a Ucrainei cu corupția în prim-plan și i-a zdruncinat pe susținătorii europeni ai Kievului, în timp ce țara se luptă să se apere împotriva invaziei Rusiei, care va împlini a patra aniversare săptămâna viitoare.

Corupția din sectorul energetic, subiect sensibil pentru ucraineni

Corupția din sectorul energetic al țării este un subiect deosebit de sensibil, pentru că milioane de ucraineni îndură apartamente înghețate și întunecate în această iarnă din cauza campaniei Rusiei de atacuri cu rachete și drone împotriva rețelei electrice.

Luni, forțele aeriene ale Ucrainei au declarat că forțele rusești au atacat peste noapte locații din întreaga țară cu peste 60 de drone și șase rachete. Cel puțin o rachetă și nouă drone au perforat apărarea antiaeriană, a anunțat forțele aeriene într-un comunicat de presă.

Aproximativ 1.500 de clădiri din Kiev sunt fără încălzire, dintre care peste 1.000 se așteaptă să rămână așa până la sfârșitul iernii din cauza daunelor semnificative aduse rețelei electrice, a declarat luni, la televiziunea ucraineană, Kateryna Pop, purtătoare de cuvânt a administrației militare din Kiev.

Mindich, fugit în Israel. Membrii grupului comunicau prin pseudonime

În noiembrie, anchetatorii de la cele două principale organisme anti-corupție din Ucraina, Biroul Național Anticorupție și Procuratura Specializată Anticorupție – sau NABU și SAPO – au declarat că au descoperit o schemă amplă de comisioane la Energoatom.

La momentul respectiv, oficialii NABU și SAPO au declarat că au lucrat timp de 15 luni la acest caz și au adunat dovezi care includeau aproximativ 1.000 de ore de înregistrări audio. Presupusa schemă implica o suprataxă de 10 până la 15% la contractele Energoatom „pentru a evita blocarea plăților pentru serviciile prestate și pentru a evita pierderea statutului de furnizori”, se arată într-un comunicat al NABU.

Membrii grupului comunicau prin pseudonime și aveau porecle de genul „Che Guevara”, „Profesorul”, „Racheta” și „Sugarman”.

Unele dintre contracte au implicat construirea de instalații pentru protejarea centralelor energetice de atacurile aeriene rusești, au declarat anchetatorii.

Detectivii NABU și SAPO au percheziționat casa lui Galușcenko în noiembrie. La scurt timp după aceea, Zelenski a cerut demisiile lui Galușcenko și ale Svitlanei Grynchuk, care a ocupat funcția de ministru adjunct al energiei și i-a succedat când acesta s-a mutat la Ministerul Justiției. La momentul percheziției, oficialii nu au depus nicio acuzație împotriva lui Galușcenko.

Mindich, în vârstă de 46 de ani, a fugit din țară în noiembrie și a fost filmat de agenția de știri Ukrainian Truth din Israel. Arestarea lui Galushchenko, în vârstă de 52 de ani, de duminică, l-a împiedicat să facă același lucru. Conform legii marțiale, bărbaților ucraineni sub 60 de ani le este interzis să părăsească țara fără o permisiune specială.

Firme înregistrate în Caraibe. Galușcenko ar fi primit 12 milioane de dolari. I-a folosit pe educația copiilor în Elveția, i-a plasat în conturile fostei soții și i-a plasat și în depozite

NABU și SAPO nu l-au numit pe Galușcenko într-o declarație postată pe canalele lor de Telegram, ci s-au referit la suspectul din acest caz drept „fostul ministru al energiei (2021—2025)” – anii în care Galușcenko a condus ministerul.

Declarația menționează că suspecții „organizației criminale” descoperite de Midas au înregistrat „un fond” în februarie 2021 pe insula Anguilla, un protectorat britanic autonom din Caraibe.

„Fondul era condus de o cunoștință de lungă durată a participanților”, se arată în comunicat, „un cetățean din Seychelles și Saint Kitts și Nevis”, care spăla veniturile. Comunicatul nu menționează numele directorului fondului.

În total, aproximativ 112 milioane de dolari au fost „sifonate” din sectorul energetic în timp ce Galușcenko a ocupat funcția de ministru al energiei, iar banii „au fost legalizați prin diverse instrumente financiare, inclusiv criptomonede și «investiții» în fond”, au susținut NABU și SAPO.

Galușcenko și familia sa au primit aproximativ 12 milioane de dolari din acești bani, au declarat NABU și SAPO.

„O parte din aceste fonduri au fost cheltuite pentru plata educației copiilor în instituții prestigioase din Elveția și plasate în conturile fostei sale soții”, se arată în comunicat. „Restul a fost plasat într-un depozit, din care familia înaltului funcționar a primit venituri suplimentare și le-a cheltuit pentru propriile nevoi.”