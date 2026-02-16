Prima pagină » Economic » Se poate și mai rău? Țările care au depășit România la capitolul corupție

Bosnia și Herțegovina se află în prezent în fruntea listei europene a țărilor cu cel mai ridicat nivel de corupție, potrivit celui mai recent Indice al Percepției Corupției publicat de Transparency International. Doar Rusia, Belarus și Serbia au obținut scoruri mai slabe, în timp ce România rămâne sub acest trio negativ, dar la distanță. Problemele sistemice din justiție și lipsa unor anchete reale în cazurile de corupție de rang înalt sunt printre cauzele principale ale acestei situații dramatice.
Ineficiența în cadrul sistemului judiciar este considerată unul dintre motivele principale pentru clasamentul extrem de slab. Alte cercetări indică absența totală a urmăririi penale în cazurile de corupție de rang înalt, scrie Sarajevotimes.

„Nu există o voință politică reală de a introduce reforme adecvate în justiție și nu există rezultate concrete în activitatea acesteia. Urmărirea penală rămâne selectivă, iar în ultimul an nu au existat rechizitorii sau condamnări în cazurile de corupție de rang înalt”, a declarat Edo Kanlić de la Transparency International BiH.

El a subliniat că principalii decidenți politici din Bosnia și Herțegovina continuă să mențină mecanisme care permit controlul politic asupra justiției, ceea ce, potrivit lui, subminează și mai mult lupta împotriva corupției.

Din cauza lipsei de urmărire penală în cazurile în care corupția permite politicienilor să obțină beneficii materiale sau să blocheze funcționarea statului, niciun oficial de rang înalt nu a ajuns după gratii. În schimb, proceduri au fost inițiate împotriva membrilor sistemului judiciar.

„Am avut mai multe cazuri majore care implică persoane din cadrul justiției, inclusiv președintele Curții din Bosnia și Herțegovina, precum și procurori. Recent, au existat apeluri pentru demiterea unor procurori. Considerăm că este momentul să redeschidem problema stării generale a sistemului judiciar”, a adăugat Kanlić.

Comisia Europeană a semnalat exhaustiv deficiențele în rapoarte

Investigațiile realizate de jurnaliștii de la Detektor arată că nouă titulari de funcții judiciare sunt în prezent suspendați din cauza procedurilor penale sau disciplinare aflate în desfășurare. Deși sunt suspendați, aceștia continuă să își primească salariile conform legii, ceea ce costă statul aproximativ două milioane de mărci convertibile anual.

„Conform Legii salarizării, judecătorii și procurorii au dreptul să primească salariul în timpul suspendării. Este dreptul lor legal. Problema constă însă în durata și ineficiența acestor proceduri. Avem exemple cu doi procurori care sunt suspendați din 2016, iar cazurile lor sunt încă în derulare”, a explicat jurnalista Emina Dizdarević Tahmiščija.

Comisia Europeană a semnalat în repetate rânduri aceste deficiențe în rapoartele sale, subliniind lipsa progreselor concrete în combaterea corupției sistemice.

Absența unei reforme judiciare cuprinzătoare și incapacitatea de a aplica legile existente au dus la avertismente că Bosnia și Herțegovina se apropie de un prag asociat regimurilor nedemocratice, adâncind îngrijorările legate de statul de drept și de parcursul european al țării.

România a obținut 45 de puncte din 100 în Corruption Perceptions Index 2025, unde 0 înseamnă „foarte corupt” și 100 „foarte curat”. Acest scor este sub media UE, care este de 62 de puncte.

