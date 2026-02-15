Prima pagină » Social » Un nou caz de violență domestică. Intervenție de urgență a poliției în Târgu Lăpuș. A fost emis ordin de protecție

Un nou caz de violență domestică. Intervenție de urgență a poliției în Târgu Lăpuș. A fost emis ordin de protecție

Polițiștii din Târgu Lăpuș au emis, în cursul nopții trecute, un ordin de protecție provizoriu și au întocmit dosar penal, după ce au fost sesizați cu privire la un caz de violență domestică.
Un nou caz de violență domestică. Intervenție de urgență a poliției în Târgu Lăpuș. A fost emis ordin de protecție
Andrei Rachieru
15 feb. 2026, 12:41, Social

În urma primelor verificări, oamenii legii au stabilit că o tânără în vârstă de 21 de ani ar fi fost agresată fizic și amenințată de către soțul său.

Prin ordinul de protecție provizoriu emis de polițiști a fost dispusă măsura părăsirii temporare a locuinței comune de către agresor, precum și obligativitatea păstrării unei distanțe de minimum 100 de metri față de victimă.

Totodată, acestuia i-a fost montat un dispozitiv electronic de supraveghere.

Cercetările sunt continuate de polițiști sub supravegherea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Recomandarea video

SONDAJ G4Media: Crezi că parteneriatul civil ar trebui să fie legalizat și în România?
G4Media
„Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Răspunsul Ministerului Muncii pentru Gândul
Gandul
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Cancan
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Libertatea
Obiceiuri populare de Lăsatul Secului de carne. Semnificația „bătutului alviței” și alte ritualuri
CSID
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Promotor