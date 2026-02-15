Un nou caz de violență domestică. Intervenție de urgență a poliției în Târgu Lăpuș. A fost emis ordin de protecție

În urma primelor verificări, oamenii legii au stabilit că o tânără în vârstă de 21 de ani ar fi fost agresată fizic și amenințată de către soțul său.

Prin ordinul de protecție provizoriu emis de polițiști a fost dispusă măsura părăsirii temporare a locuinței comune de către agresor, precum și obligativitatea păstrării unei distanțe de minimum 100 de metri față de victimă.

Totodată, acestuia i-a fost montat un dispozitiv electronic de supraveghere.

Cercetările sunt continuate de polițiști sub supravegherea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.