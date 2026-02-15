Florin Manole: Nu poți cere echilibru bugetar ignorând copiii vulnerabili. 80 de lei nu înseamnă solidaritate

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor politice recente și al schimburilor de replici dintre Guvern și Partidul Social Democrat.

În contextul în care premierul Ilie Bolojan a criticat PSD pentru ceea ce a numit „zarvă politică”, iar un consilier onorific al premierului a afirmat public, la RFI, că social-democrații urmăresc exclusiv câștig electoral, Manole a vorbit despre o „revoltă interioară” față de modul în care sunt tratate politicile sociale.

Ministrul a atras atenția asupra nivelului extrem de scăzut al beneficiilor pentru copiii cu dizabilități, anunțând că indemnizația minimă acordată prin ANPD este de doar 80 de lei.

„Suntem stat membru al Uniunii Europene și vorbim despre sume care nu mai au legătură cu realitatea”, a afirmat Manole, catalogând situația drept o abdicare de la umanitate.

În acest context, ministrul a explicat că înghețarea alocațiilor pentru copii a generat un impact bugetar de aproximativ un miliard de lei, însă Ministerul Muncii a venit cu o propunere de compensare de circa 320 de milioane de lei. Pachetul vizează copiii cu dizabilități, copiii din familii care beneficiază de venitul minim de incluziune și copiii care primesc tichete de grădiniță pentru participarea la educația timpurie.

Manole a insistat că aceste categorii au nevoi obiectiv mai mari și că efectele inflației și ale creșterii TVA-ului apasă disproporționat asupra familiilor cu venituri mici, unde cea mai mare parte a banilor este cheltuită pe consum curent.

„Nu vorbim despre teorii, ci despre realități zilnice”, a spus ministrul.

În final, Florin Manole a lansat o provocare publică tuturor partidelor parlamentare, afirmând că obiectivul creșterii beneficiilor pentru copii ar trebui să fie unul comun. El a invitat explicit USR, PNL și UDMR să contribuie, „oricât de puțin”, la un pachet de solidaritate mai consistent, construit împreună cu Ministerul Muncii și Salvați Copiii.