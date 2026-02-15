Prima pagină » Politic » Florin Manole: Nu poți cere echilibru bugetar ignorând copiii vulnerabili. 80 de lei nu înseamnă solidaritate

Florin Manole: Nu poți cere echilibru bugetar ignorând copiii vulnerabili. 80 de lei nu înseamnă solidaritate

Ministrul Muncii, Florin Manole, a lansat un apel public pentru echilibru social, susținând că dezbaterea despre disciplina bugetară nu poate fi separată de situația categoriilor vulnerabile, în special a copiilor.
Peste 200.000 de persoane participă la un protest antiguvernamental iranian în München
Peste 200.000 de persoane participă la un protest antiguvernamental iranian în München
Primarul Buzăului, Constantin Toma, laudă la adresa lui Ciolacu pentru Autostrada Moldovei
Primarul Buzăului, Constantin Toma, laudă la adresa lui Ciolacu pentru Autostrada Moldovei
Mii de oferte pentru vacanțe la Târgul de Turism din București. Reprezentant tour operator:Avem vacanță la un euro. Primul venit, primul servit
Mii de oferte pentru vacanțe la Târgul de Turism din București. Reprezentant tour operator:Avem vacanță la un euro. Primul venit, primul servit
Head of Court of Appeal on referendum in justice: I don’t know how we could proceed with it
Head of Court of Appeal on referendum in justice: I don’t know how we could proceed with it
Liana Arsenie: „Domnul Beșu nu a internalizat, pare, valorile niciuneia dintre profesii”
Liana Arsenie: „Domnul Beșu nu a internalizat, pare, valorile niciuneia dintre profesii”
Andrei Rachieru
15 feb. 2026, 13:42, Politic

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor politice recente și al schimburilor de replici dintre Guvern și Partidul Social Democrat.

În contextul în care premierul Ilie Bolojan a criticat PSD pentru ceea ce a numit „zarvă politică”, iar un consilier onorific al premierului a afirmat public, la RFI, că social-democrații urmăresc exclusiv câștig electoral, Manole a vorbit despre o „revoltă interioară” față de modul în care sunt tratate politicile sociale.

Ministrul a atras atenția asupra nivelului extrem de scăzut al beneficiilor pentru copiii cu dizabilități, anunțând că indemnizația minimă acordată prin ANPD este de doar 80 de lei.

„Suntem stat membru al Uniunii Europene și vorbim despre sume care nu mai au legătură cu realitatea”, a afirmat Manole, catalogând situația drept o abdicare de la umanitate.

În acest context, ministrul a explicat că înghețarea alocațiilor pentru copii a generat un impact bugetar de aproximativ un miliard de lei, însă Ministerul Muncii a venit cu o propunere de compensare de circa 320 de milioane de lei. Pachetul vizează copiii cu dizabilități, copiii din familii care beneficiază de venitul minim de incluziune și copiii care primesc tichete de grădiniță pentru participarea la educația timpurie.

Manole a insistat că aceste categorii au nevoi obiectiv mai mari și că efectele inflației și ale creșterii TVA-ului apasă disproporționat asupra familiilor cu venituri mici, unde cea mai mare parte a banilor este cheltuită pe consum curent.

„Nu vorbim despre teorii, ci despre realități zilnice”, a spus ministrul.

În final, Florin Manole a lansat o provocare publică tuturor partidelor parlamentare, afirmând că obiectivul creșterii beneficiilor pentru copii ar trebui să fie unul comun. El a invitat explicit USR, PNL și UDMR să contribuie, „oricât de puțin”, la un pachet de solidaritate mai consistent, construit împreună cu Ministerul Muncii și Salvați Copiii.

Recomandarea video

SONDAJ G4Media: Crezi că parteneriatul civil ar trebui să fie legalizat și în România?
G4Media
„Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Răspunsul Ministerului Muncii pentru Gândul
Gandul
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Cancan
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Libertatea
Obiceiuri populare de Lăsatul Secului de carne. Semnificația „bătutului alviței” și alte ritualuri
CSID
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Promotor