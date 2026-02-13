Primarul Buzăului, Constantin Toma, laudă la adresa lui Ciolacu pentru Autostrada Moldovei

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a vorbit la Campus TV despre relația sa cu Marcel Ciolacu și despre proiectele importante pentru județ, relatează gândul.ro.

Constantin Toma a vorbit în cadrul intervenției sale exclusive despre Autostrada Moldovei, un proiect pe care îl consideră un mare succes.

„Îi mulțumesc. Și eu îl laud pe el pentru chestiile bune. Autostrada asta minunată. E absolut extraordinară. E meritul lui. A băgat și niște bani din deficit în chestia asta. A făcut altele. Da, asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar și îl laud pentru treaba asta în permanență”, a declarat Constantin Toma.

„Am promis ceva buzoienilor, la fel și Constantin Toma, astfel că, indiferent de anumite discuții, mai ales în spațiul public, trebuie să ne facem datoria și să ducem proiectele la bun sfârșit. Eu îmi doresc în continuare proiecte comune cu Primăria Buzău. Și eu, și cred că și domnul Toma ne dorim să ne ținem de cuvânt. Eu nu l-am atacat niciodată în spațiul public pe domnul Toma și nici nu o voi face, dar cred că nici domnia sa, nici eu nu suntem perfecți. Îi voi spune punctul meu de vedere direct. Nu trebuie să ne iubim, o să ne respectăm în continuare, o să avem o limitare a comunicării, pe teme profesionale”, a spus Ciolacu.

De mult orice au existat tensiuni în relația celor doi.

Vara trecută, după alegerile prezidențiale, Constantin Toma a criticat conducerea PSD și pe Marcel Ciolacu, pentru lipsa susținerii lui Nicușor Dan în turul al doilea și pentru situația deficitului bugetar din perioada în care Ciolacu ocupa funcția de premier.

În prezent, primarul din Buzău afirmă că apreciază realizările pe care le-a făcut Ciolacu, iar Autostrada Moldovei este, în opinia sa, un proiect care merită recunoaștere publică.