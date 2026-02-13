Dragoș Pîslaru lansează un atac dur la adresa „băieților deștepți” din politică și îl apără pe Ilie Bolojan

În mesajul său, Pîslaru afirmă că „zeci de politicieni habarniști” ajunși în funcții-cheie „și-au bătut joc de banul public”, acuzându-i de ipocrizie și de un stil de viață incompatibil cu veniturile declarate. Ministrul face referire la deplasări cu avioane private, bunuri de lux ascunse de ochii publicului, mașini scumpe închiriate prin interpuși și vacanțe exclusiviste, toate corelate, potrivit acestuia, cu firme abonate la contracte cu statul.

În același context, Dragoș Pîslaru susține că o parte dintre acești politicieni, aflați în prezent în „funcții călduțe la stat”, îl atacă constant pe premierul Ilie Bolojan, nu din rațiuni de fond, ci din oportunism politic.

„Avem, în sfârșit, un premier care își pune în joc reputația de bun administrator ca să scoată România din groapă, iar reacția este sabotajul sistematic, de teama că Bolojan ar putea avea succes”, afirmă ministrul.

Pîslaru respinge acuzațiile potrivit cărora actualul Guvern ar fi responsabil pentru încetinirea economiei, argumentând, din perspectiva sa de economist, că scăderea marginală a PIB-ului, de -0,2% ajustat sezonier, în contextul unei reduceri de deficit de 2,6%, nu reprezintă un dezastru, ci o corecție necesară.

Potrivit acestuia, reducerea consumului și orientarea către investiții indică o „însănătoșire dramatică” a modelului de creștere economică.

Ministrul mai afirmă că problemele structurale ale economiei românești sunt rezultatul politicilor promovate de guvernele anterioare, conduse, în opinia sa, de „economiști minune” și de „gașca lor de experți”, și nu consecința acțiunilor Executivului din ultimele luni.

În finalul mesajului, Dragoș Pîslaru subliniază că există un consens larg în rândul cetățenilor de bună-credință privind necesitatea eficientizării administrației publice, reformării companiilor de stat și eliminării practicilor de tip nepotism.

„Dacă nu vor să ajute la repararea dezastrului pe care tot ei l-au cauzat, măcar să aibă decența să nu stea în calea celor care încearcă”, conchide ministrul.