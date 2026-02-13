Prima pagină » Politic » Dragoș Pîslaru lansează un atac dur la adresa „băieților deștepți” din politică și îl apără pe Ilie Bolojan

Dragoș Pîslaru lansează un atac dur la adresa „băieților deștepți” din politică și îl apără pe Ilie Bolojan

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a publicat pe Facebook un mesaj amplu și vehement în care critică dur clasa politică pe care o consideră responsabilă pentru degradarea finanțelor publice și pentru blocajele actuale din administrație, susținând totodată demersurile premierului Ilie Bolojan.
Dragoș Pîslaru lansează un atac dur la adresa „băieților deștepți” din politică și îl apără pe Ilie Bolojan
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
13 feb. 2026, 21:28, Politic

În mesajul său, Pîslaru afirmă că „zeci de politicieni habarniști” ajunși în funcții-cheie „și-au bătut joc de banul public”, acuzându-i de ipocrizie și de un stil de viață incompatibil cu veniturile declarate. Ministrul face referire la deplasări cu avioane private, bunuri de lux ascunse de ochii publicului, mașini scumpe închiriate prin interpuși și vacanțe exclusiviste, toate corelate, potrivit acestuia, cu firme abonate la contracte cu statul.

În același context, Dragoș Pîslaru susține că o parte dintre acești politicieni, aflați în prezent în „funcții călduțe la stat”, îl atacă constant pe premierul Ilie Bolojan, nu din rațiuni de fond, ci din oportunism politic.

„Avem, în sfârșit, un premier care își pune în joc reputația de bun administrator ca să scoată România din groapă, iar reacția este sabotajul sistematic, de teama că Bolojan ar putea avea succes”, afirmă ministrul.

Pîslaru respinge acuzațiile potrivit cărora actualul Guvern ar fi responsabil pentru încetinirea economiei, argumentând, din perspectiva sa de economist, că scăderea marginală a PIB-ului, de -0,2% ajustat sezonier, în contextul unei reduceri de deficit de 2,6%, nu reprezintă un dezastru, ci o corecție necesară.

Potrivit acestuia, reducerea consumului și orientarea către investiții indică o „însănătoșire dramatică” a modelului de creștere economică.

Ministrul mai afirmă că problemele structurale ale economiei românești sunt rezultatul politicilor promovate de guvernele anterioare, conduse, în opinia sa, de „economiști minune” și de „gașca lor de experți”, și nu consecința acțiunilor Executivului din ultimele luni.

În finalul mesajului, Dragoș Pîslaru subliniază că există un consens larg în rândul cetățenilor de bună-credință privind necesitatea eficientizării administrației publice, reformării companiilor de stat și eliminării practicilor de tip nepotism.

„Dacă nu vor să ajute la repararea dezastrului pe care tot ei l-au cauzat, măcar să aibă decența să nu stea în calea celor care încearcă”, conchide ministrul.

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
Ce înseamnă codurile secrete „1Z” sau „4Z” de pe etichetele de preț LIDL. Indică momentul când produsul expiră, de fapt
Gandul
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Cum poți să faci AVC din cauza unor produse banale. Ingredientul periculos care se află în suc, energizante și batoane proteice
CSID
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Promotor