EPPO, DNA și DLAF vor avea acces la informații despre proiecte cu fonduri europene. Dragoș Pîslaru: Toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, luni, semnarea protocoalelor de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF), pentru ca aceste instituții să aibă acces la informații privind proiectele finanțate cu fonduri europene. Acest pas va permite ca „orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni” să fie „investigată fără nicio întârziere”.

„E oficial: am semnat protocoalele de colaborare cu Parchetul European, Direcția Națională Anticorupție și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care aceste instituții primesc acces direct și complet în baza de date MySMIS cu proiectele finanțate din bani europeni, gestionată de ministerul pe care îl conduc. Orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni poate fi acum investigată fără nicio întârziere sau încetinire birocratică. Anchetatorii au la dispoziție traseul complet al banilor: de la contractare până la ultima plată”, a anunțat ministrul într-o postare pe Facebook.

Sistemul MySMIS

Concret, în sistemul MySMIS se regăsesc toate datele relevante despre proiectele de coeziune finanțate din fonduri europene: beneficiari, contracte, plăți, indicatori și stadiu de implementare a proiectului.

„De acum înainte, procurorii și structurile de control vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu aceste proiecte, fără intermedieri, fără întârzieri și fără opacitate administrativă. Banii europeni sunt bani publici, iar fiecare euro furat sau folosit incorect înseamnă mai puține spitale, mai puține școli, mai puțină infrastructură pentru oameni”, a mai spus acesta.

Dragoș Pîslaru a mai adăugat faptul că interesul său, ca ministru, este acela de a vedea nu doar câți bani se absorb, ci și cum sunt folosiți.

„De aceea am insistat ca MIPE să deschidă complet datele către instituțiile care au misiunea de a investiga frauda cu fonduri europene: EPPO, DNA și DLAF. Aceasta este direcția pe care vreau să o consolidăm mai departe: mai multă transparență, mai mult control acolo unde este necesar și toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”, a conchis ministrul Pîslaru.