Veste bună pentru studenți! Bursele sociale vor primi o suplimentare de 60 de milioane de euro din fonduri europene

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, alocarea a 60 de milioane de euro pentru bursele sociale a 40.000 de studenți din România.

Acești bani vor fi finanțați prin fonduri europene și vin în sprijinul combaterii abandonului universitar.

„Bursele sociale vor continua să fie finanțate cu ajutorul fondurilor europene, printr-o suplimentare de 60 de milioane de euro, bani meniți să sprijine prevenirea și combaterea abandonului universitar”, a spus ministrul Pîslaru.

Pîslaru a mai anunțat că în urma discuțiilor cu ministrul Educației, Daniel David, și cu sprijinul constant al Comisiei Europene, în special al vicepreședintei executive Roxana Mînzatu „am reuşit să asigurăm, prin Fondul Social European Plus, fondurile necesare pentru anul universitar 2025-2026, prin Programul Educaţie şi Ocupare”.

Acesta a mai adăugat că bursele nu înseamnă doar un sprijin lunar, ci înseamnă generaţii de tineri care rămân să înveţe, îşi finalizează studiile şi devin profesioniştii de care România are nevoie.