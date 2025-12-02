Pîslaru explică ce urmează cu banii din PNRR după ce reforma pensiilor speciale nu a fost promulgată

Pîslaru a spus, marți, în conferință de presă la Guvern, că jalonul 215 este legat de pensiile speciale, iar aici lucrurile sunt foarte clare, din punctul său de vedere, pentru că Guvernul României continuă procedura, chiar dacă termenul limită de 28 noiembrie nu a fost îndeplinit în perspectiva promulgării.

„Asta nu ne oprește însă să ducem reforma până la capăt și din acest punct de vedere, chiar astăzi știți că există în Parlament asumarea răspundării și sperăm să mișcăm procedurile pentru ca să avem o promulgare într-un timp cât mai scurt cu putință. Din perspectiva acestui jalon, ce este foarte important este că România a prezentat în scrisoarea depusă vineri faptul că voința politică există, că s-a manifestat în timp util, că bineînțeles discutăm de aspecte procedurale care ne-au împiedicat să avem promulgarea încă”, a spus ministrul.

Un alt jalon, jalonul 79, al 4-lea, se referea la selectarea și numirea membrilor Consiliului de Administrație în domeniul transportului la CNAIR, CNIR, CFR, Metrorex, CFR Călători. Aici este vorba despre 19,8 milioane de euro de pe componenta de împrumut.

„Aici avem vestea bună că am prezentat, așa cum era cerința, indicatorii de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație la CNIR, așa cum era o cerință explicită în scrisoarea de suspendare, dar procedurile de selecție sunt încă în desfășurare în condiții de transparență, n-au putut fi finalizate la timp. Deci din această perspectivă, am explicat eforturile, am explicat că procesele sunt în derulare, dar nu am venit cu detaliile efective cu privire la selecție, pentru că nu a fost finalizată”, a spus Pîslaru.

În ceea ce privește cererea de plată numărul 3, după depunerea scrisorii de către România urmează o perioadă de circa două luni de zile, în care Comisia Europeană va analiza dovezile depuse de Guvernul României, va avea un punct de vedere cu privire la acestea și va trimite o scrisoare de observații, prin care își prezintă perspectiva cu privire la modul în care România a îndeplinit aceste jaloane.

„În mod evident, ca urmare a acelei scrisori de observații, România va avea din nou la dispoziție un termen de circa două luni de zile, pentru a putea justifica dacă există diferențe de opinie față de abordarea Comisiei și nu vă ascund faptul că, în mod evident, sperăm că până când o să vină scrisoarea de observații, cel puțin pe subiectul acesta legat de legea cu privire la pensiile speciale, noi să fi terminat reforma în totalitate, adică să fie promulgată”, a explicat Dragoș Pîslaru.