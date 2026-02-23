Ilie Bolojan cere accelerarea reformelor din PNRR și avertizează cu sancțiuni

Reuniunea Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență a avut loc luni, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan și a ministrului Dragoș Pîslaru, pentru a analiza stadiul reformelor și investițiilor incluse în cererile de plată din PNRR.

Au fost discutate problemele rămase la cererile de plată 3 și 4, transmise Comisia Europeană, precum și pregătirea cererilor 5 și 6, care urmează să fie transmise în perioada următoare.

Premierul a cerut ministerelor să accelereze implementarea reformelor și investițiilor și să elimine blocajele, astfel încât angajamentele asumate să fie îndeplinite până la 31 august 2026. De asemenea, a solicitat eliminarea întârzierilor la plata facturilor pentru lucrările realizate în cadrul proiectelor.

Sancțiuni pentru pierderea banilor

„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștrii și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR. În cazul directorilor și personalului din administrație, nu este cazul să mai vedem că încasează spor de fonduri europene dacă țara noastră pierde bani”, a subliniat prim-ministrul Bolojan.

Premierul a cerut și monitorizarea periodică a progresului reformelor și investițiilor.

Ministrul Investițiilor, Dragos Pîslaru, a analizat cu reprezentanții ministerelor stadiul țintelor și jaloanelor și a cerut raportări actualizate privind implementarea.

Ritm mai intens pentru dublarea sumei

„Dacă anul trecut am crescut absorbția din PNRR de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro, în următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla această sumă. Fac apel la fiecare minister ca până la sfârșitul săptămânii să transmită MIPE informații actualizate privind progresele făcute și un calendar al activităților pe care le are în vedere pentru a avea un status cât mai actual al implementării”, a afirmat Pîslaru.

În ceea ce privește finanțarea, secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Florin Zaharia, a anunțat că bugetul pentru 2026 va include sume cu 70% mai mari decât anul precedent, astfel încât cofinanțarea națională va ajunge la aproximativ 73 de miliarde de lei. Autoritățile locale vor avea cele mai mari bugete de până acum pentru implementarea proiectelor din PNRR.

La reuniune au participat alături de prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Dragoș Pîslaru, vicepremierii Oana Gheorghiu și Marian Neacșu, miniștri și secretari de stat de la ministerele care au calitatea de coordonatori de reforme și investiții, membrii și invitații permanenți din cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare PNRR.