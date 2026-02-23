Prima pagină » Politic » Senatul a respins solicitarea AUR pentru decontarea unei deplasări în SUA. Abrudean: „eveniment mai degrabă privat” / Peiu: „Vă voi povesti cum merg ei în Botswana, în Tanzania”

Biroul Permanent al Senatului a respins, luni, cererea prin care trei senatori AUR solicitau decontarea cheltuielilor pentru o deplasare la Washington.
Senatul a respins solicitarea AUR pentru decontarea unei deplasări în SUA. Abrudean: „eveniment mai degrabă privat” / Peiu: „Vă voi povesti cum merg ei în Botswana, în Tanzania”
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
23 feb. 2026, 15:49, Politic

Biroul Permanent al Senatului a respins cererea prin care trei senatori AUR solicitau acoperirea cheltuielilor pentru o deplasare la Washington, programată între 4 și 5 martie, în valoare de aproximativ 45.000 de lei.

„A fost respinsă acea solicitare pentru că este un eveniment cu caracter mai degrabă privat”, a declarat președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Reprezentanții AUR susțin că este vorba despre „un eveniment interparlamentar”

„Haideți să lămurim. Vorbim despre un eveniment interparlamentar. La acel eveniment vor participa reprezentanți ai legislativelor din mai multe țări ale lumii”, a declarat deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu în cadrul unei conferințe de presă.

„Dacă un asemenea eveniment ar fi fost organizat de altcineva și ar fi primit invitație să meargă reprezentanți de la PSD, PNL, USR nu mai vedeau niciun fel de problemă. (…) Dar astăzi, dacă vorbim de a participa și de a reprezenta România la o reuniune interparlamentară organizată de cineva din zona administrației Trump e o problemă. Aici, dacă sesizați ipocrizia”, a adăugat Avrămescu.

Peiu: „Vă voi povesti și cum merg ei în Botswana”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că va prezenta săptămânal informații despre deplasările senatorilor: „Voi informa în fiecare săptămână privind toate deplasările tuturor senatorilor de la toate partidele și de ce au loc. Vă voi povesti și cum merg ei în Botswana, și cum merg în Tanzania, în Africa de Sud pentru tot felul de povești imaginare”.

