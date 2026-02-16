Prima pagină » Social » Un britanic a vrut să intre în România cu lingouri de aur ascunse în bagaje

Un britanic în vârstă de 51 de ani a vrut să intre în România, pe la Vama Albița, județul Iași, având ascunse în bagaje lingouri de aur în valoare de aproape 280.000 de lei.
Foto: poliția de frontieră
Laura Buciu
16 feb. 2026, 12:06, Social

În baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, privind controlul coordonat, la controlul de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița, au fost descoperite, nedeclarate și ascunse în bagajele unui cetățean britanic, patru lingouri de aur, în greutate totală de 400 de grame.

Bărbatul s-a prezentat duminică seara, în jurul orei 22.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – ITPF Iaşi pentru a intra în ţară, ca pasager într-un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta Chișinău-Cluj.

În baza Acordului s-a făcut un control amănunţit asupra mijlocului de transport şi persoanelor. Astfel, echipa comună de control a descoperit asupra britanicului, ascunse și nedeclarate, în vederea sustragerii de la controlul vamal, patru lingouri, cântărind 100 de grame fiecare, din metal galben, marcate ca fiind din aur.

Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii în vederea expertizării a bunurilor cu o valoare estimată la 278.000 de lei şi sancţionarea contravenţională a bărbatului cu amendă în valoare de 20.000 de lei. În continuare sunt desfășurate cercetări și în funcție de rezultatul acestora vor fi fi dispuse măsuri legale.

 

