Petrișor Peiu: AUR preferă guvernarea alături de PNL după alegerile parlamentare din 2028

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a declarat în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că partidul său are o preferință clară pentru o colaborare politică cu Partidul Liberal Național (PNL), în defavoarea PSD, după alegerile parlamentare din 2028.
Departamentul Politic
10 feb. 2026, 20:05, Politic

Într-o intervenție în care a prezentat viziunea politică și economică a AUR, Petrișor Peiu a subliniat că principalele valori și obiective ale partidului sunt mai apropiate de cele ale liberalilor decât de cele promovate de social-democrați, scrie Gândul.

„Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD”, a declarat senatorul, evidențiind astfel orientarea strategică a AUR în viitorul scenariu politic al României.

Potrivit declarațiilor lui Peiu, AUR urmărește o guvernare bazată pe principii economice liberale, cu accent pe susținerea mediului de afaceri, reducerea birocrației și stimularea investițiilor interne și externe. Senatorul a argumentat că aceste obiective sunt mai ușor de implementat împreună cu PNL, un partid cu o viziune economică similară, decât într-o coaliție cu PSD.

Această declarație vine într-un context politic tensionat, în care partidele din România își conturează alianțele pentru alegerile parlamentare din 2028. AUR a fost de la înființare un partid cu poziționări ferme pe subiecte economice și naționale, iar intenția de a se apropia de PNL marchează un moment semnificativ în strategia sa electorală.

Alegerea PNL ca partener preferat ar putea influența și negocierile post-electorale și prioritățile legislative, în special în domeniul fiscal și economic.

