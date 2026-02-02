Prima pagină » Economic » Curs valutar 2 februarie. Euro scade ușor, dolarul crește. Aurul s-a ieftinit

Curs valutar 2 februarie. Euro scade ușor, dolarul crește. Aurul s-a ieftinit

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de luni, 2 februarie.
Curs valutar 2 februarie. Euro scade ușor, dolarul crește. Aurul s-a ieftinit
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
02 feb. 2026, 14:41, Economic

Euro a înregistrat o scădere ușoară, ajungând la valoarea  5.0959 Lei.

Dolarul american a crescut, ajungând la valoarea de 4.2958 Lei.

În raport cu dolarul american, euro a înregistrat o scădere ceva mai mare. Un euro este estimat la 1.1863 dolari americani.

Prețul Aurului a scăzut și el, cu puțin peste 54 de lei. Luni, un gram de aur costând 644.9082 lei.

Cursul valutar rezultat din cotațiile de luni.

Simbol

EUR

 MONEDA

Euro

 RON

5.0959

  

 
USD Dolarul SUA 4.2958  
CHF Francul elveţian 5.5372  
GBP Lira sterlină 5.8854  
AED Dirhamul Emiratelor

Arabe

 1.1696  
AUD Dolarul australian 2.9861  
BRL Realul brazilian 0.8164  
CAD Dolarul canadian 3.1507  
CNY Renminbi-ul chinezesc

(RMB)

 0.6186  
CZK Coroana cehă 0.2096  
DKK Coroana daneză 0.6822  
EGP Lira egipteană 0.0913  
HKD Dolarul din Hong Kong 0.5500  
100HUF 100 Forinți maghiari 1.3380  
100IDR 100 Rupii indoneziene 0.0256  
ILS Shekelul israelian 1.3828  
INR Rupia indiană 0.0469  
100ISK 100 Coroane islandeze 3.5144  
100JPY 100 Yeni japonezi 2.7749  
100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2958  
MDL Leul moldovenesc 0.2533  
MXN Peso-ul mexican 0.2464
MYR Ringgitul malaysian 1.0898
NOK Coroana norvegiană 0.4444
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.5840
PHP Pesoul filipinez 0.0730
PLN Zlotul polonez 1.2090
RSD Dinarul sârbesc 0.0434
RUB Rubla rusească 0.0560
SEK Coroana suedeză 0.4818
SGD Dolarul singaporez 3.3806
THB Bahtul thailandez 0.1359
TRY Noua lira turcească 0.0987
UAH Hryvna ucraineană 0.0998
XAU Gramul de aur 644.9082
XDR DST 5.9176
ZAR Randul sud-african 0.2672

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.

BNR comunică în fiecare zi bancară. Acest curs este, de obicei, valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacțiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Băutura mai energizantă decât orice espresso! Care este rețeta neobișnuită din cafea, ceai și lapte condensat
Gandul
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
Libertatea
Brânza care te întinerește dacă o consumi în fiecare zi. Se găsește în orice supermarket din România
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor