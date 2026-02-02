Curs valutar 2 februarie. Euro scade ușor, dolarul crește. Aurul s-a ieftinit

Euro a înregistrat o scădere ușoară, ajungând la valoarea 5.0959 Lei.

Dolarul american a crescut, ajungând la valoarea de 4.2958 Lei.

În raport cu dolarul american, euro a înregistrat o scădere ceva mai mare. Un euro este estimat la 1.1863 dolari americani.

Prețul Aurului a scăzut și el, cu puțin peste 54 de lei. Luni, un gram de aur costând 644.9082 lei.

Cursul valutar rezultat din cotațiile de luni.

Simbol EUR MONEDA Euro RON 5.0959 USD Dolarul SUA 4.2958 CHF Francul elveţian 5.5372 GBP Lira sterlină 5.8854 AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1696 AUD Dolarul australian 2.9861 BRL Realul brazilian 0.8164 CAD Dolarul canadian 3.1507 CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) 0.6186 CZK Coroana cehă 0.2096 DKK Coroana daneză 0.6822 EGP Lira egipteană 0.0913 HKD Dolarul din Hong Kong 0.5500 100HUF 100 Forinți maghiari 1.3380 100IDR 100 Rupii indoneziene 0.0256 ILS Shekelul israelian 1.3828 INR Rupia indiană 0.0469 100ISK 100 Coroane islandeze 3.5144 100JPY 100 Yeni japonezi 2.7749 100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2958 MDL Leul moldovenesc 0.2533 MXN Peso-ul mexican 0.2464 MYR Ringgitul malaysian 1.0898 NOK Coroana norvegiană 0.4444 NZD Dolarul neo-zeelandez 2.5840 PHP Pesoul filipinez 0.0730 PLN Zlotul polonez 1.2090 RSD Dinarul sârbesc 0.0434 RUB Rubla rusească 0.0560 SEK Coroana suedeză 0.4818 SGD Dolarul singaporez 3.3806 THB Bahtul thailandez 0.1359 TRY Noua lira turcească 0.0987 UAH Hryvna ucraineană 0.0998 XAU Gramul de aur 644.9082 XDR DST 5.9176 ZAR Randul sud-african 0.2672

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.

BNR comunică în fiecare zi bancară. Acest curs este, de obicei, valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacțiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare.