Siegfried Mureșan: PSD a vrut să trădeze coaliția cu AUR, acum plânge că a fost trădat de AUR

Liberalul Siegfried Mureșan spune că PSD a vrut să trădeze acordul din coaliție și să saboteze bugetul în Parlament cu voturile AUR, iar acum „PSD plânge că a fost trădat de AUR la vot”.
Laura Buciu
18 mart. 2026, 16:27, Politic

Mureșan spune despre PSD și AUR că „așa se comportă partidele extremiste și populiste peste tot în Europa”, adică „foarte rar reușesc să ajungă la un acord”.

„PSD a vrut să trădeze acordul din coaliție și să saboteze bugetul în Parlament cu voturile AUR. Acum, PSD plânge că a fost trădat de AUR la vot. Așa se comportă partidele extremiste și populiste peste tot în Europa: se torpilează între ele, se trădează și foarte rar reușesc să ajungă la un acord”, spune Mureșan, miercuri, pe Facebook.

Liberalul atrage atenția PSD trebuie să decidă dacă va continua să acționeze „ca un partid populist, alături de AUR”, sau se va comporta „ca un partid responsabil”, alături de partenerii de coaliție.

 

