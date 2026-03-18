Siegfried Mureșan: PSD a vrut să trădeze coaliția cu AUR, acum plânge că a fost trădat de AUR

„PSD a vrut să trădeze acordul din coaliție și să saboteze bugetul în Parlament cu voturile AUR. Acum, PSD plânge că a fost trădat de AUR la vot. Așa se comportă partidele extremiste și populiste peste tot în Europa: se torpilează între ele, se trădează și foarte rar reușesc să ajungă la un acord”, spune Mureșan, miercuri, pe Facebook.

Liberalul atrage atenția PSD trebuie să decidă dacă va continua să acționeze „ca un partid populist, alături de AUR”, sau se va comporta „ca un partid responsabil”, alături de partenerii de coaliție.