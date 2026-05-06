La un an de când Friedrich Merz este cancelar, germanii nu cred că guvernul va rezista până în 2029

Majoritatea germanilor se așteaptă ca actuala coaliție de guvernare să se prăbușească înainte de următoarele alegeri parlamentare, programate pentru 2029, potrivit unui sondaj YouGov, ceea ce evidențiază presiunea tot mai mare asupra cancelarului Friedrich Merz.
Iulian Moşneagu
06 mai 2026, 10:56, Știri externe

Sondajul arată că 55% dintre respondenți nu cred că actuala coaliție dintre blocul conservator CDU/CSU al lui Friedrich Merz și Partidul Social Democrat (SPD) va rezista până la finalul mandatului, în timp ce 25% se așteaptă ca alianța de guvernare să supraviețuiască până atunci, informează agenția dpa.

Aproximativ 20% dintre cei chestionați nu au avut o opinie clară.

Chiar și în rândul alegătorilor partidelor aflate la guvernare, mai mulți respondenți cred că actuala coaliție se va destrăma înainte de termen decât că își va duce mandatul până la capăt.

Doar 10% dintre cei intervievați consideră că guvernul a avut până acum o activitate bună, în timp ce 69% au evaluat negativ prestația executivului.

Întrebați despre posibile alternative, 29% dintre respondenți au spus că ar prefera un guvern minoritar în locul actualei coaliții, în timp ce 23% s-au declarat împotriva unei astfel de variante. Aproape jumătate dintre cei chestionați nu au avut o opinie clară.

Un guvern minoritar ar putea apărea dacă Friedrich Merz ar demite miniștrii SPD sau dacă aceștia și-ar da demisia, ceea ce ar lăsa blocul conservator să conducă cu sprijin parlamentar variabil. Cancelarul german a exclus însă un astfel de scenariu.

Sondajul a fost realizat luni, pe un eșantion de 2.190 de adulți din Germania.

Aceste date vin în contextul în care coaliția de guvernare împlinește un an de mandat.

Sondajele recente arată că CDU și SPD nu mai au împreună majoritate, în timp ce partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a depășit conservatorii în mai multe cercetări sociologice.

