Prima pagină » Știri externe » Cum influențează stilul de viață masculin schimbările climatice

Un nou studiu internațional susține că anumite comportamente asociate masculinității contribuie mai mult la poluare și schimbările climatice. Cercetarea arată că bărbații tind să genereze emisii mai ridicate prin alimentație, transport, turism și stil de viață, scrie Euronews.
Victor Dan Stephanovici
06 mai 2026, 11:43, Știri externe

Analiza, publicată în revista științifică Norma: International Journal for Masculinity Studies, reunește concluziile a peste 20 de cercetători din 13 țări și examinează relația dintre comportamentele masculine și impactul asupra mediului, mai arată Euronews. Autorii studiului afirmă că, în medie, bărbații consumă mai mult combustibil, călătoresc mai des cu mijloace poluante și consumă mai multă carne, toate acestea contribuind la o amprentă de carbon mai ridicată.

Diferențe între femei și bărbați în privința emisiilor

Cercetătorii citează mai multe studii recente privind „diferența de emisii” dintre sexe. Un studiu realizat în 2025 pe 15.000 de persoane din Franța a arătat că bărbații generează cu 26% mai multe emisii decât femeile prin alimentație și transport. Potrivit cercetării, bărbații sunt, în general, mai puțin preocupați de schimbările climatice și mai puțin implicați în politicile de mediu.

Autorii susțin că mulți bărbați evită inclusiv produse sau comportamente ecologice pentru a nu părea „prea feminini”. Un studiu publicat anul trecut în Journal of Environmental Psychology a arătat că persoanele cu nivel ridicat de „stres legat de masculinitate” tind să respingă produsele eco și să manifeste mai puțină îngrijorare față de schimbările climatice.

Industriile poluante și rolul bărbaților

Lucrarea subliniază și faptul că bărbații domină în continuare industriile cu impact mare asupra mediului, precum agricultura intensivă, industria grea, sectorul extractiv sau domeniul militar. „Există deja suficiente cercetări care arată efectele negative clare ale unor comportamente masculine asupra mediului și climei”, a declarat Jeff Hearn, coordonatorul studiului. Acesta consideră surprinzător faptul că subiectul apare rar în politicile publice sau în dezbaterile despre sustenabilitate. Cercetătorii precizează însă că aceste tipare se regăsesc în special în cazul bărbaților bogați din statele occidentale și nu se aplică în aceeași măsură bărbaților cu venituri reduse din țările în curs de dezvoltare.

Există și exemple pozitive

Studiul menționează și exemple de activiști și organizații conduse de bărbați care promovează politici ecologice și schimbări de comportament în Africa, America Latină și Marea Britanie. Autorii spun că scopul cercetării nu este stigmatizarea bărbaților, ci înțelegerea modului în care normele sociale și culturale influențează comportamentele cu impact asupra mediului.

