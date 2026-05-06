Polonia testează taxiurile fără șofer / Așteaptă doar modificări legislative

Polonia se pregătește să-și deschidă drumurile pentru vehiculele autonome, potrivit cyfrova.rp.pl.

Eternis, unul dintre principalii furnizori de mașini pentru platformele Uber și Bolt în Polonia, intenționează să lanseze primele teste de taxi fără șofer încă din această vară, după ce modificările legislative așteptate pentru sfârșitul lunii iunie vor elimina bariera de reglementare care a blocat până acum acest sector.

„Polonia nu a fost avansată în acest sens”

„Mai devreme sau mai târziu, această revoluție va veni în Polonia”, a declarat Kamil Leszczyński, CEO-ul Eternis, care compară evoluția vehiculelor autonome cu cea a mașinilor electrice – o tehnologie față de care Polonia a fost inițial reticentă, dar care s-a impus rapid.

„Piața noastră nu a fost niciodată avansată în acest sens, am fost mereu în urma Occidentului.

Dar apoi dezvoltarea unor astfel de vehicule s-a accelerat”, a adăugat acesta.

Țara recuperează decalajul față de Vest

Mișcările din industrie sugerează că schimbarea se apropie cu pași rapizi.

Nvidia a anunțat recent un parteneriat cu Bolt pentru dezvoltarea unui sistem de mobilitate autonomă adaptat condițiilor de drum din Europa, iar Bolt colaborează totodată cu Pony.ai și Stellantis pentru introducerea transportului fără șofer, cu un obiectiv ambițios: până la 100.000 de vehicule autonome în rețeaua sa până în 2035.

În Europa de Vest, Statele Unite și numeroase țări asiatice, taxiurile autonome sunt deja prezente pe străzi – fie ca proiecte pilot, fie ca servicii complet operaționale.

Polonia recuperează acum decalajul, iar Eternis nu are intenția să aștepte: compania vrea să achiziționeze vehicule autonome și să demareze urgent testele.